民進黨台北市議員林延鳳日前質疑，台北市長蔣萬安家族擁有豪宅，蔣萬安卻還申請官舍。不過市府回應，蔣萬安是依規定申請。前立委陳學聖說，台北市長官邸位於北市徐州路，但在前市長陳水扁任內卻捐出當公益使用，現為藝文空間，現在難以再回收，從此以後台北市長再無官邸，一切都是阿扁惹得禍。
陳學聖說，1994年陳水扁當選市長，原本循例也要搬進市長官邸，但因官邸是日式舊建築，要配合妻子吳淑珍起居，改造無障礙空間，工程非常浩大，阿扁最終放棄入住，仍留在民生東路老家。原本事情就該告一段落，沒想到阿扁竟來個驚人之舉，說要把市長官邸捐出來作公益，成為藝文空間，當時這創想，獲得社會一片好評，但卻苦了後人。
陳學聖說，因為阿扁捐的不是自己的房子，是慷市府之慨，成就個人名聲，市長官邸一變公共空間，就再也難以收回作市長私人使用。所以從此以後，台北市長再也沒有官邸，這一切都是阿扁惹的禍，所以民進黨議員要質詢蔣萬安房事前，還是先作點功課，才知道始作佣者是民進黨啊！
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陳學聖說，因為阿扁捐的不是自己的房子，是慷市府之慨，成就個人名聲，市長官邸一變公共空間，就再也難以收回作市長私人使用。所以從此以後，台北市長再也沒有官邸，這一切都是阿扁惹的禍，所以民進黨議員要質詢蔣萬安房事前，還是先作點功課，才知道始作佣者是民進黨啊！