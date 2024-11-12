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一般而言，律師除了去開庭（法庭、偵查庭、警詢、現場履勘、強制執行、調解…）等程序，以及需與當事人進行會議討論案情與策略外，有很長的工作時間是在默默寫狀的。儘管現在有AI工具如ChatGPT提供書狀模板，司法院網站也有智慧AI尋找常見的問題，以及提供一些書狀範本供民眾直接下載填寫使用。然而，許多複雜的案件仍需透過律師進行撰狀，藉由撰狀的過程與裁判者對話，彌補言詞辯論時因時間短暫無法充分陳述的不足，更強化攻擊防禦的具體內容。寫狀是一件很煩「腦」的事情。有時候，一個短短三、四頁的準備狀，在完成書狀初稿前，也可以花上好幾個小時的時間。通常，律師須先構思該書狀的目的，做個「正反合」，亦即站在對造當事人的角度去想：「我如何攻破主張」，然後再由我造當事人的角度去想：「我如何不被攻破」，猶如棋藝遊戲一樣，透過撰狀的活動對各種可能性先做設想，先思考過，再著手行動。這樣在實際進行法庭活動時，至少已經先做過準備，才能應對千變萬化的開庭過程。再者，法庭的活動除了製作筆錄以外，書狀怎麼寫，也多少影響裁判者的心證。於是，掌握出狀的時機、適當地表達訴求與提出證據，有些案件甚至可以扭轉局面，或者減少我方的失分，避免損害過大。書狀的製作，有時也會連同書證、物證（如影音光碟）一同提出。利用書狀去說明這些書證、物證的待證事實與意義，判斷哪些證據要提、哪些證據不需要提，不是把證據提得越多越好，而是證據的提出需要與我方的主張密切相關，以及提出後會不會發生迴力鏢打到自己的反效果。不僅出狀很重要，閱讀對造的書狀也很重要。在文字堆裡奮鬥的律師，常在對方的書狀中找碴。有時，對方會引用一些法院見解來強化主張，然而並非所提出的見解就一定足以支持對造主張，甚至常常有引用失當的情形：譬如用到「舊法」已不適用的實務見解、或者見解背後的原因事實與本案毫不相及，這時候等於是對方做球給你殺球，我造得把握這個大好機會，加以攻擊並推翻對造的主張。另外，寫狀風格也多少會影響到裁判者的主觀意識。以前還在當受僱律師時，老闆（主持律師）會特別提醒，在離婚等身分關係的案件，尤其是兩造還有未成年子女時，不宜出現過多情緒化的字眼。因家事法庭很重視「善意父母原則」，即便婚姻關係不能再維持，但兩造畢竟還是未成年子女的爸媽，總不希望雙親的爭執會造成無辜的未成年子女不利的身心影響。倘若出現過多情緒化字眼，印象分數勢必是低的，反而把原先鋪陳的局面打亂，造成失分了。此外，撰擬書狀也有一些注意事項，讓書狀既能清晰充分表達我方主張，更不會被別人拿書狀來做文章：刑事、民事、家事、行政等訴訟，不論是走哪一種訴訟途徑，如何把訴求說清楚講明白是很重要的。每條規定都有它的構成要件，若是負舉證責任的一方，這些要件是必須要說清楚的，最好是依照要件分別寫理由，不要混在一起寫，聲請調查的證據最好也要能印證要件的成立，讓裁判者容易進入案件情況，也減少被「噹」的機會。有的當事人喜歡利用書狀抒發情緒，律師就必須對情緒做些篩選—如何用精確的文字兼顧當事人的意思與法律上的主張。因兩者有時是有衝突的。如果書狀內有些比較嚴重的指控，最好提出相應的有效證據，不要淪為只是讓自己痛快，要知道對造是在等我方在書狀上出錯的，可能會見獵心喜，甚至被用來做為另案主張的證據。不只裁判者會看到書狀內容，對造當事人、律師也會看得到。對於裁判者而言，書狀必須讓他們好閱讀，很快地抓到重點，而不會莫名被離題，讓案件開花；更不能讓對造抓出字裡行間的語病，刻意扭曲焦點。每位法官、檢察官手上的案件眾多，若書狀寫得讓裁判者看不懂、需要猜測，這份書狀受到期待的效果就會大打折扣，不如不要寫。把書狀「寫好」，是律師專業的必修課程，也是讓訴訟攻防更有效率、律師功力的展現。書狀背後都是律師的智慧與經驗，請給辛苦的律師一些掌聲吧！●作者：何仁崴／ 律師●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com