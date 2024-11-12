我是廣告 請繼續往下閱讀

▲瓦昆菲尼克斯的獨特口味，使《小丑：雙重瘋狂》純為討好他而忽略廣大觀眾真正的需求。（圖／摘自IMDb）

▲女神卡卡（左）在《小丑：雙重瘋狂》歌喉展現多過演技，觀眾看完片子後並不滿足。（圖／摘自IMDb）

兩億美元鉅資拍攝的《小丑：雙重瘋狂》，從最被看好熱賣且有望進軍明年奧斯卡的年度大片之一，變成年度最驚人的票房慘劇，連片中小配角演員都砲轟是「史上最大爛片」，各方都想知道，到底為什麼會這樣？近日該片在美國數位上架，iTiunes等的成績也並不理想，首週才拿下第4名、還不如黛咪摩爾主演、成本不到它1/10的《懼裂》，無法彌補賣座失利的龐大損失。男女主角瓦昆菲尼克斯、女神卡卡，成了被討伐的戰犯。《小丑：雙重瘋狂》自然是因為《小丑》全球熱賣10億美元才有可能誕生，電影公司期待再來一部10億賣座大片，心態也很容易理解，可惜續集想要再一次大受歡迎，就不太可能不請回男主角瓦昆菲尼克斯，而想要讓瓦昆滿意，就很不容易滿足廣大的一般電影觀眾。瓦昆是非主流另類電影的大將，就算演出感覺會相當商業的《拿破崙》，也和大多數觀眾期待的不同，能滿足他的內容就不會和多數人一樣。《小丑》本來並不真的有要拍成系列的計畫，因為票房太熱烈，續集似乎變得勢在必行，根據《好萊塢報導》，導演陶德菲利普斯只有一個中心主旨，就是讓瓦昆菲尼克斯滿意，使得《小丑：雙重瘋狂》一開始就註定只討好得了男主角一個人，也是他們覺得要將續集拍成歌舞片，因此找來女神卡卡扮演小丑女，可是兩大紅星在片子裡又唱又跳，卻沒有人真的說得出來，到底這部片有什麼劇情。在《小丑：雙重瘋狂》宣告不會提前對外試片、威尼斯影展首映才會首度公開後，外界開始有不祥的預感，因為一部有信心叫好又叫座的片子，電影公司會希望先散播好口碑出去，造成「未映先轟動」的氣勢，而不是藏得越久越好。果真在威尼斯影展首映後，不盡理想的影評湧現，觀眾還在期待這部片是較為商業走向、因此讓影評不夠滿意，想不到等他們自己看到片子，才發現陶德菲利普斯與瓦昆菲尼克斯，完全走往觀眾期待「背道而馳」的方向，因此劣評迅速傳開，美國首映週末的票房數字就相當不理想。網友在留言板上抱怨：「他們只是要把女神卡卡找來唱歌的吧？這部片子沒有劇情、只有氛圍的營造，我想要回我的3個小時。」還有人寫道：「他們找了女神卡卡，把這部片拍成歌舞片，爛透了。」觀眾真的就像電影裡諷刺的，對於「小丑」本尊亞瑟的故事沒有太大興趣，大家想看的是小丑，最好還是跟蝙蝠俠扯上關係的小丑，可是瓦昆菲尼克斯絕對沒意願演這種版本的小丑。倘若《小丑：雙重瘋狂》拍來只是為了滿足男主角個人需求，也沒有什麼不可以，偏偏又花了非常多的成本，貴到需要全球至少賣破4億5000萬美元才有機會賺錢，就讓它成了又貴又虧的大慘劇，在年底各大媒體發佈的爛片榜上恐怕也難逃被點名。