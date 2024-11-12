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▲前男友D先生（右）稱自己被家寧兵變，兩人才因此分手。（圖／翻攝自乃吉乃吉YouTube）

▲D先生（右）拿出過去跟家寧的親密合照，證明自己所言不假。（圖／翻攝自乃吉乃吉YouTube）

百萬YouTuber情侶檔「眾量級CROWD」的家寧與Andy在今年10月宣布分手消息，各自成立新頻道，隨後家寧又因上心靈課程一事被挖出，遭網友酸加入邪教，現在更有一名男子化名「D先生」，自稱是「家寧的前男友」，出面爆料。D先生說他當時在當兵，抓包家寧與眾量級Andy過夜，整個過程充滿戲劇性，這波震撼彈也立刻掀起網友討論。YouTube頻道乃吉乃吉9日上傳的新影片中，指控Andy是小王、家寧曾劈腿，引發關注。該頻道找來一名「D先生」自稱是家寧前男友，被家寧兵變過。D先生說兩人交往時家寧還不是網紅，是同間大學的學長及學妹關係，他們在家寧大三時開始交往，在一起約2、3年時間，他還拿出當初兩人交往的合照佐證。D先生表示他畢業後就去當兵了，那時候只有六日能和家寧約會，想不到他意外抓包家寧劈腿。他說當時「眾量級」還在草創階段，本來團員共2男、2女，家寧某次告訴他自己要去B女家過夜，結果他聯繫不上家寧，一問才知道她根本不在B女家，於是他下部隊後直接衝到家寧家堵人，就看到家寧與Andy搭電梯出現。D先生說當時家寧否認劈腿，稱兩人是因為一起工作才一起回家，但之後家寧就和D先生分手並與Andy交往，兩人還高調創建「眾量級」頻道，讓D先生質疑他們當時早有私情。內幕曝光後也讓大眾大感震撼，紛紛留言：「好的時候也不見他們情侶為了劈腿道歉，還在那邊裝感情深厚的人設，從別人手裡搶來的」、「這對情侶不意外，吃不完的瓜」、「等了9年終於爆出來了，舒服」。不過也有網友認為D先生只是想蹭熱度，也沒有比較可取，「兩個人分開都過那麼久了，還留著女方送的禮物照片，是怎樣？愛不到就毀了他的概念嗎？現在跳出來是要蹭熱度嗎」、「在這種時間點說出這些事，真的很蹭熱度，吃相有待加強」、「我只有一個疑問，到底過了那麼久，為什麼現在才要出來講這些」、「這兩個人好無聊，都算小時候的事了，一個前任而已把自己看得太重要了吧」。