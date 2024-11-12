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陽明海運、萬海航運11日搶先公布財報，受惠於傳統旺季及需求成長2因素，陽明單季獲利283.67億元、年增9.11倍，每股賺8.12元。而萬海則在船舶調度奏效的挹注下，單季獲利達184.31億元、年增6.26倍，每股賺6.57元；前3季稅後淨利為346.23億元，EPS為12.34元。陽明受惠於傳統旺季及需求成長，Q3單季合併營收為728.38億元，稅後淨利達283.67億元，年增911%，每股盈餘8.12元，寫下今年單季新高紀錄；累計前3季稅後淨利為516.34億元，年增750%，每股盈餘14.79元。陽明指出，Q4為歐美航線市場傳統淡季，隨著美東罷工結束，預期的供應鏈中斷壓力消失，市場競爭壓力增加，至於農曆年前出貨潮是否提早至本季末，相關反應尚待觀察。萬海航運受惠於運價較去年同期顯著增長，以及公司船舶調度得宜挹注獲利，Q3單季稅前淨利為234億，稅後淨利184.31億，EPS為6.57元，創下8個季度以來新高；累計今年前3季合併營收為1202.73億元，歸屬母公司稅後淨利為346.23億元，EPS為12.34元。萬海於今年前10月新交12艘船舶，分別有4艘1.3萬TEUs、8艘3000 TEUs，明年預計有三艘1.3萬TEUs新船投入。目前也已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船提升競爭力，前10月共處分4艘船舶，運力合計8800TEUs，除了優化船舶運行效率外，也回應ESG節能減排。