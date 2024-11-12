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民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，確定再延押2個月，今（12）日《鏡週刊》爆料，資深媒體人璩美鳳指控柯文哲伸「鹹豬手」性騷擾。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，「原來柯文哲是邊談選舉邊把妹，把影子內閣變成後宮樓閣！」吳靜怡在臉書發文怒批，柯文哲就是一手念經高大上，一手撫摸手臂還奉官，不只貪財還貪色，眾目睽睽之下沒有人喝止，甚至大言不慚地不道歉，簡直不要臉。吳靜怡指出，據媒體報導，柯文哲公然撫摸璩女士，如此公然妄為性騷擾完還傳了訊息：「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思？有機會，再找你談」，隔日又再傳：「決定聘你當國安會副秘書長，專責國內的偵防事務。在明代，就是錦衣衛的頭目。」吳靜怡直言，好險柯文哲沒選上總統，他總是把自己市長幕僚室叫做「軍機處」，在自己身邊豢養操弄一群「錦衣衛」，錦衣衛是明代的秘密警察機構，以直接受命皇帝聞名，進行政治監視、審查、甚至鎮壓人民，並且不受正規司法約束。吳靜怡續指，「國安會」是民主國家中的情報機構，強調保護國家安全，但其操作須合法合憲，並且透明度和責任制是必要保障，從訊息顯露，柯文哲若當上總統，就會把「國安會」以秘密手段來操控，變成「偵防」單位，暗示了柯文哲對國內人民的潛在敵視態度，這在民主體制下是不合理的，上有偵防、下有網軍，柯文哲簡直是極權變態思維。柯文哲滿腦子帝王專制或極權體制思想，才會出現這種權力結構和角色，這與台灣民主體制的原則背道而馳，每個官都是他酬庸封爵的位置，把中華民國政府變成極權政府。吳靜怡說，針對璩美鳳本人指控的相關報導，就交給璩美鳳本人和民眾黨陳智菡辯解了。關於北海岸、淡水、漁人碼頭，確實是柯文哲喜歡散心的地方。