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民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，確定再延押2個月，今（12）日《鏡週刊》爆料，資深媒體人璩美鳳指控柯文哲伸「鹹豬手」性騷擾，璩美鳳還提供LINE對話截圖，稱柯文哲事後還大開支票，說要找她當國安會副秘書長，璩美鳳今也出面還原事件經過。宣明智的兒子、宣捷生技公司創辦人宣昶有今受訪表示，之前有和民眾黨提專案，當時柯文哲來到媒體辦公室，柯文哲直接把璩美鳳的手抓起來前後撫摸，當作現場都沒有人一樣，當下大家全都嚇了一跳；後來下一次見面，璩美鳳就有提出這件事是不是有Me Too性騷擾，要給柯文哲道歉的機會，「我想他既然公開性騷擾，也要給他公開的道歉，看他怎麼解釋，可是柯文哲沒有珍惜」。璩美鳳表示，柯文哲公開的動作讓大家很驚訝，這樣一個侵犯對方肢體空間權與尊嚴的方式，不是一個領導者應有的態度和做法；當時他們是在會議室開新聞會議，這樣的會議中，柯文哲的腦袋裡跟作法上有如此的舉動，他們也覺得很離譜，這樣的人，如果位置坐得越高就越危險。璩美鳳說，當初他們都是支持藍白合，柯文哲就是吃定了他們這些小粉絲、新聞小草對他的支持，認為他們會把這些委屈吞下去，「這種心態必須糾正、指證，因為有多少無聲的小草被這樣壓下去而不敢講。」