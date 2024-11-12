民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利，遭裁定延押，民眾黨內將面臨無主席群龍無首狀態，尷尬的是，柯文哲還決定不抗告。挺柯名醫沈政男說，這事情的本質就是百分百的冤獄，但民意還有五成以上不這麼認為，現在要做的是爭取民眾認同，而繼續坐牢就是最好的方法，他也建議，柯妻陳佩琪在2026年與2028年，要有代父出征參選的準備。
沈政男說，北檢大動作約談陳佩琪與立委黃珊珊，但也沒有在查出什麼證據，北檢看起來就是要用圖利罪與收賄罪來起訴柯文哲，因此，不用再理會北檢做什麼動作，但起訴後，他也建議柯文哲不要交保，就讓法院繼續關，「坐牢坐到，讓那些關你的人，感到心虛。」
但柯文哲若繼續在獄中，到了選舉季節，就需要陳佩琪出面。沈政男說，一審宣判要花多少時間，很難預估，因為這案子舉國矚目，但不管什麼時候宣判，柯文哲的第一要務就是把2026與2026的選舉，選到最好；這不只是為了個人，透過政治與選舉來尋求公平正義，也是改變台灣這個奇怪的國家，與更奇怪的公民社會，最好的施力點。陳佩琪要選什麼？至少選區域立法委員，完全可行，而選市長與總統，也未嘗不可！
沈政男說，看那些官員與民代的水準便知，素人來做，都可以做得比他們更好，而且好很多。柯文哲從政的意義，就是素人從政，不讓職業政客與意識形態繼續綁架台灣政治，但就因如此，被人逮到機會就痛扁一頓，關到籠子裡去。陳佩琪，要接下柯文哲舉起的大旗，繼續往前走！
沈政男說，台灣號稱民主與法治，實質內涵貧弱到一個難以置信的程度，柯文哲的冤獄就是一個改變的機會，可以讓台灣脫胎換骨。四、五十年前的戒嚴時代，黨外人士被關，多少人代夫出征延續他們的政治理念，並獲得民眾支持，使得台灣民主升級與壯大，現在，陳佩琪必須承擔類似的任務，勇敢接受挑戰。
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但柯文哲若繼續在獄中，到了選舉季節，就需要陳佩琪出面。沈政男說，一審宣判要花多少時間，很難預估，因為這案子舉國矚目，但不管什麼時候宣判，柯文哲的第一要務就是把2026與2026的選舉，選到最好；這不只是為了個人，透過政治與選舉來尋求公平正義，也是改變台灣這個奇怪的國家，與更奇怪的公民社會，最好的施力點。陳佩琪要選什麼？至少選區域立法委員，完全可行，而選市長與總統，也未嘗不可！
沈政男說，看那些官員與民代的水準便知，素人來做，都可以做得比他們更好，而且好很多。柯文哲從政的意義，就是素人從政，不讓職業政客與意識形態繼續綁架台灣政治，但就因如此，被人逮到機會就痛扁一頓，關到籠子裡去。陳佩琪，要接下柯文哲舉起的大旗，繼續往前走！
沈政男說，台灣號稱民主與法治，實質內涵貧弱到一個難以置信的程度，柯文哲的冤獄就是一個改變的機會，可以讓台灣脫胎換骨。四、五十年前的戒嚴時代，黨外人士被關，多少人代夫出征延續他們的政治理念，並獲得民眾支持，使得台灣民主升級與壯大，現在，陳佩琪必須承擔類似的任務，勇敢接受挑戰。
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