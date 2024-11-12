台灣不僅機車眾多，汽車也是越來越多人購入，尤其是休旅車在台灣可以說是買氣超好，那麼說到現在最受台灣人歡迎的品牌以及車款又是哪些呢？根據業者統計，10月汽車市場的整體銷量冠軍不是Lexus、賓士，而是由Toyota摘下冠軍，市佔率高達32.2％，其中車款Corolla Cross小改款上市之後，也在10月奪下銷售王的成績，Toyota完全海放對手。
Toyota是台灣人的最愛汽車品牌！市佔率海放對手
根據業者統計，汽車品牌的10月銷量，冠軍仍然為Toyota，單月銷售量1萬706台，市佔率高達32.2％，還不知道有多誇張嗎？第二名的亞軍為豪車品牌的Lexus，10月單月銷售量2167台，市佔率6.5％；至於季軍則是Mercedes-Benz賓士，單月銷售量1939台，市佔率5.8%，僅略輸給Lexus。
而其實Toyota與Lexus都是由和泰車（2207）代理，兩個品牌加總合計銷售1萬2873台，市佔率已經快接近4成，等同是機車界三陽的存在，台灣人在10月每買10台車，就有4台選擇這兩個品牌。如果是前10月累計來看，Toyota與Lexus領牌數12萬6745輛，市佔率33.6%，其中Toyota就佔據了27.1%，顯見台灣人有多愛Toyota！
台灣人最新看中的車款！排行前10名Toyota再度輾壓
如果是從整體汽車市場，包括進口以及國產的車款排名的話，10月最熱銷的車款為Toyota Corolla Cross，一共賣出3476輛，而令人感到驚奇的是，Toyota不只拿下冠軍，也以「Toyota Town Ace」、「Toyota RAV4」以及「Toyota Yaris Cross」包辦亞軍至殿軍的位置。
至於第五名至第十名的排名，依序分別為「CMC Veryca（984台）」、「Lexus NX（882台」、「Honda CR-V（750台）」、「Toyota Corolla Altis（698台）」、「Mercedes-Benz GLC（651台）」以及「Ford Kuga（638台）」
Toyota夯車賣到嚇嚇叫！Corolla Cross小改款性價比超高
事實上，10月銷售王的「Corolla Cross全新改款」就是Toyota總代理和泰汽車在10月1日所發表的新車，這次不僅帶來全面進化得智慧科技配備，還有全新的外觀，和泰汽車更是向日本原廠爭取到更具實惠的價格，直接殺到79.8萬，如果汰舊換新則是74.9萬就可以入手，讓不少民眾相當動心。
許多開過Corolla Cross系列車種的駕駛都紛紛表示「Corolla Cross真的是好開又便宜了，實在是很好入手」、「Corolla Cross是新一代神車真的完全不意外，省油又好開，置物空間大，家裡買入舊款一年還是覺得很好開」、「Corolla Cross一上市就無人能敵不是沒原因的，價格低CP值高，完全是汽車族的福音」只能說，如果你是正在考慮買車的民眾，且預算有限的話，Toyota Corolla Cross也許是你不錯的選擇哦！
🟡Toyota Corolla Cross全新改款
📍官方原價79.8萬/汰舊換新74.9萬起
📍Toyota官網請點我
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而其實Toyota與Lexus都是由和泰車（2207）代理，兩個品牌加總合計銷售1萬2873台，市佔率已經快接近4成，等同是機車界三陽的存在，台灣人在10月每買10台車，就有4台選擇這兩個品牌。如果是前10月累計來看，Toyota與Lexus領牌數12萬6745輛，市佔率33.6%，其中Toyota就佔據了27.1%，顯見台灣人有多愛Toyota！
台灣人最新看中的車款！排行前10名Toyota再度輾壓
如果是從整體汽車市場，包括進口以及國產的車款排名的話，10月最熱銷的車款為Toyota Corolla Cross，一共賣出3476輛，而令人感到驚奇的是，Toyota不只拿下冠軍，也以「Toyota Town Ace」、「Toyota RAV4」以及「Toyota Yaris Cross」包辦亞軍至殿軍的位置。
至於第五名至第十名的排名，依序分別為「CMC Veryca（984台）」、「Lexus NX（882台」、「Honda CR-V（750台）」、「Toyota Corolla Altis（698台）」、「Mercedes-Benz GLC（651台）」以及「Ford Kuga（638台）」
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