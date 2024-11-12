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▲根據業者統計，汽車品牌的10月銷量，冠軍仍然為Toyota，單月銷售量1萬706台，市佔率高達32.2％。（圖／NOWnews資料照）

▲Toyota在國產車Corolla Cross的帶領下，仍然維持單月破萬領牌數的強勢，是整體車輛品牌中銷量冠軍，品牌市佔率高達32.2％。（圖/Toyota官網）

▲10月銷售王的「Corolla Cross全新改款」就是Toyota總代理和泰汽車在10月1日所發表的新車。（圖/和泰汽車提供）

台灣不僅機車眾多，汽車也是越來越多人購入，尤其是休旅車在台灣可以說是買氣超好，那麼說到現在最受台灣人歡迎的品牌以及車款又是哪些呢？根據業者統計，，Toyota完全海放對手。而其實Toyota與Lexus都是由和泰車（2207）代理，如果是前10月累計來看，Toyota與Lexus領牌數12萬6745輛，市佔率33.6%，其中Toyota就佔據了27.1%，顯見台灣人有多愛Toyota！如果是從整體汽車市場，包括進口以及國產的車款排名的話，，這次不僅帶來全面進化得智慧科技配備，還有全新的外觀，和泰汽車更是向日本原廠爭取到更具實惠的價格，許多開過Corolla Cross系列車種的駕駛都紛紛表示只能說，如果你是正在考慮買車的民眾，且預算有限的話，Toyota Corolla Cross也許是你不錯的選擇哦！📍官方原價79.8萬/汰舊換新74.9萬起