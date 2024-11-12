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▲藍鈞天（右）和老婆陳羽柔（左）爆出將要離婚的消息，疑似育兒、理財觀念不合。（圖／陳羽柔臉書）

▲藍鈞天婚後有2個小孩，他曾是團體「Machi麻吉」的一員，也組過「時尚F4」。（圖／全民大劇團提供）

▲藍鈞天（右起）、高以翔、丁春誠、陳紹誠外型酷帥，曾被封為「時尚F4」。（圖／藍鈞天臉書）

男星藍鈞天近日爆出和結婚近10年的小提琴家老婆陳羽柔正在辦理離婚，據悉，兩人除了對小孩的教育理念不合外，收入問題也有爭執。而藍鈞天出道初期以「豪門貴公子」形象走紅，他曾抱怨過外界比起關注他演技，更好奇他何時會回家當「接班人」；不過現在週刊爆料，藍鈞天家中產業早就「無班可接」，他近年的收入跟普通演員一樣，他更曾透露自己為了省錢吃過過期便當，令人鼻酸。據《鏡週刊》報導，藍鈞天出道時被爆料是富二代，是香港恆富紡織的少東，過去經常被媒體關心他何時會回家繼承家業，但其實近年來，藍鈞天家族事業慘澹，早就不如以往壯大，藍鈞天根本「無班可接」。目前藍鈞天的收入和普通演員一樣，如果沒戲拍就沒酬勞，因此陳羽柔也跳出來創業，成為職業婦女一起賺錢養家，但夫妻倆對生活步調疑似沒取得共識，感情才出現裂痕。事實上，藍鈞天家道中落早就有跡可循，他曾在教會活動分享，雖然自己從小就生長在優渥環境，但他留學歸國後父母就決定離婚，家中也出現財務問題，他才誤打誤撞進入演藝圈。藍鈞天當時和黃立成組成嘻哈團體「Machi麻吉」，雖然紅遍東南亞，但分紅其實只有幾百元，因此他為了省錢還吃過過期便當，根本不是典型不知人間疾苦的富二代。後來藍鈞天和丁春誠、陳紹誠及已故男星高以翔被媒體封為「時尚F4」，成員們更被報導各個家庭背景都大有來頭，但藍鈞天說他們其實從沒說過自己「有很好的家世」，只是走跳演藝圈包裝出來的形象罷了，沒有人仔細深究，這個貴公子的印象就沒被打破，才一直延續至今。