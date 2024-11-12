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▲賈新興說明，依據中央氣象署的路徑預測，天兔颱風可能在週四上午可能發布海上警報，週五上午發布陸上警報。（圖／賈新興提供）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）今（12）日凌晨2時生成，除了促成「11月四颱共舞」的奇景外，也是近期路徑對台灣威脅最大的天氣系統，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，根據最新中央氣象署和各國AI路徑預測，天兔颱風可能會發布「海上、路上颱風警報」，週五至週末（11/15至11/17）將威脅台灣天氣。賈新興今日分享氣象署、歐洲模式及各AI模擬天兔颱風的路徑，今天至週四（11/14），天兔颱風會穩定往西北方移動，週五來到菲律賓呂宋島北部後，會因「太平洋高壓減弱」出現北轉；氣象署預估天兔颱風較晚北轉，有可能接近台灣西南部，歐洲模式和AI，則普遍認為天兔颱風會先北轉，並沿著台灣東部外海北上。賈新興說明，；如果太平洋高壓明後天就先有減弱，天兔颱風則有機會提前轉彎，沿台灣東部外海北上。近期降雨趨勢上，今天受桔梗颱風、東北季風影響，北部、東半部雨勢較明顯，明（13）日北海岸至東北角、彰化以南有零星短暫雨；週四（11/14），午後竹苗以南山區及花東有零星短暫雨。週五，，花東及屏東有局部雨，午後台南以南及北北基宜轉有局部陣雨； 週六，東北角至屏東、高雄山區有局部雨，午後桃園以北、中南部山區有局部短暫雨，要特別注意週五、週六可能受天兔颱風環流影響，實際降雨狀況還有待觀察。