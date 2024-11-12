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MLB美國職棒紐約洋基今年一路勇闖到世界大賽，最終在系列賽上則是以1：4不敵洛杉磯道奇，無緣睽違15年再度捧盃。儘管如此，總教練Aaron Boone的帶兵能力仍然獲得洋基球團肯定，洋基球團也在上週六確定行使Boone的合約選擇權，而稍早紐約洋基球團在台灣時間上週六宣布，確定行使總教練Aaron Boone的球隊選擇權，他在今年帶領洋基自2009年以來首次參加世界大賽，而Aaron Boone也在聲明中表示：「我真的很感謝大家對我領導這支球隊的信任，這是一種責任，也是一個機會，我永遠不會小看。，對此我感到非常榮幸。」而Aaron Boone稍早也接受美媒的訪問，其中從自己的續留，到陣中重砲Juan Soto成為自由球員，以及怎麼看待日籍強投佐佐木朗希，將挑戰大聯盟等話題無所不談。談到本賽季表現相當出色的Juan Soto，如今成為自由球員時，Aaron Boone表示：「Juan Soto是球隊當中非常特別的一員，我與他度過了一個很棒的賽季，他的個性也很棒，很高興能夠執教他。當然，而被問到對佐佐木朗希挑戰大聯盟的想法時，Aaron Boone則回答到：「他確實是一位很有才華的球員，，有能力成為輪換陣容中的頂尖球員。」至於洋基是否會爭取佐佐木朗希 ，Boone透露團隊內部尚未就此事進行討論，但他個人希望球隊能夠參與對佐佐木朗希的追求，「我幾年前就聽過他的名號，甚至還偶遇過他，。」