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▲Ryu（右）跟Yuma（左）曾合體現身黃明志（中）的MV當中，結果現在被網友罵翻。（圖／Namewee YouTube）

▲Tommy（左起）被爆介入Yuma和Ryu的婚姻，近日發文道歉。（圖／Yuma IG）

網紅夫妻Ryu跟Yuma近來婚變一事鬧得沸沸揚揚，還爆出雙雙外遇，Yuma先出軌同為日籍網紅的Tommy，接著Ryu也在婚內偷吃中國女畫家，掀起輿論風波。現在不僅2人過去拍的影片被放大檢視，就連2人先前合拍音樂鬼才黃明志破億神曲〈東京盆踊りTokyo Bon 2020〉MV的畫面都被挖出，還有人標出他們現身的秒數，在留言區狂酸「偷吃仔！」Ryu跟Yuma在鬧出爭議之前，人氣非常高，不僅YouTube頻道擁有高達181萬人訂閱，先前還被黃明志找上，現身在〈東京盆踊りTokyo Bon 2020〉MV中，只見2人分別穿著傳統和服，在MV中和大家一起跳舞，雖然出現的秒數不多，不過近期2人雙雙出軌一事爆出後，又有網友跑去朝聖這支MV，還在留言處寫下2人出現的時間，並大罵「偷吃仔」，還有人說「Yuma…好難過。」回顧此事件，起初是網友發現Ryu跟Yuma近來鮮少在影片中同框，社群互動也減少，因此有不少粉絲關心他們的狀況，由於網路上討論得沸沸揚揚，Yuma便在IG發文，希望大家再給他們一點時間，之後會說明狀況；結果不久後，就有一名中國女畫家PO出一張Ryu的油畫，且標註Ryu的IG帳號，稱「大好き（最喜歡你了）」，遭到眾多網友抨擊，女畫家便指出，自己和Ryu確實有不倫關係，但其實是Yuma先出軌Tommy。隨後Ryu也在IG發文，還原整起事件，證實Yuma去年底就出軌，還鼓勵他也可以去外面玩，而他也是在這段時間認識女畫家的，同時坦承自己婚內不倫事實，但始終沒有說出Yuma出軌的對象；事件延燒2天後，Tommy也在IG坦承，和Yuma出軌的男方就是自己，在2023年12月與2024年1月期間，2人曾多次私下見面，直到3月才斷絕聯絡，之前一直沒有說明，是因為當事人沒有說話，希望得到Ryu的同意後再道歉；在此之後Yuma也發文道歉，並感謝事件發生後仍支持她的粉絲。