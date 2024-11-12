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離開待了13年的勇士隊，NBA明星射手「K湯」Klay Thompson，本季轉戰獨行俠，明天將首度重返灣區，勇士隊準備了各種致敬活動迎接這位勇士王朝4冠功臣，不過Thompson本人卻是很淡然，受訪時透露他唯一想念的只有灣區的「水」。NBA知名記者Marc J. Spears撰文提到，Thompson在灣區深受愛戴，因為他總是很有自己的風格。賽後記者會上，他曾用比賽數據指摺紙飛機，他的愛犬Rocco出名到勇士還為此出了搖頭娃娃，當勇士主場從奧克蘭遷至舊金山後，他駕駛他的船穿越舊金山灣去上班，因此獲得「Captain Klay」的船長稱號。而這次重返金州，Thompson受訪時對J. Spears表示，他唯一想念灣區的是「水」，但他不打算駕駛他的船去參加週二（當地時間）的比賽。勇士隊將在賽前特別為Thompson舉辦「向Captain Klay致敬」的儀式，預計播放1分鐘致敬影片，昔日好友Stephen Curry預計代表致詞，而比賽現場所有球迷都將收到一頂有著勇士隊標誌的白色船長帽。勇士隊也表示，他們計劃有一天退休Thompson的11號球衣。面對這一系列致敬活動，Thompson維持他的淡然態度，表示他不會因此情緒激動，「我打球已經很長一段時間了。籃球就只是籃球。」