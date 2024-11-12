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台鐵攜手知名模型製造商日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出EMU3000型「新自強號」列車為原型製作的N規精密模型，於11/15上午10點在台北車站西一門內舉辦首賣記者會，限量100套，包含首度公開的台灣限定版包裝。台鐵首度與KATO推出EMU3000型N規模型，完美還原EMU3000型列車的車身設計與整體細節，並使用優質材料製作，擬真度超高，再現實車樣貌。台鐵表示，此次首賣推出2款EMU3000型N規模型「紅線款6輛基本組＋6輛增節組」及「綠線款6輛基本組＋6輛增節組」，每套12輛、售價10800元，首賣特價9100元，限量100套，包含紅線、綠線各50套，每人各款限購1套。台鐵表示，為了回饋支持台鐵及愛好鐵路文化的消費者，將準備100份精美贈品，附贈給購買者，包含70組KATO特製精選小物、KATO迷你貨櫃模型，15組車頭款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次；15組車身款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次，贈品只送不賣，趕快搶先擁有。