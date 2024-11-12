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民眾黨主席柯文哲今（12）日遭媒體人璩美鳳指控性騷擾，民眾黨前中央委員、「Z9」吳達偉也轉載《鏡週刊》相關報導，並劃重點質疑璩美鳳2018年曾擔任統促黨發言人，還跟張安樂一起高唱〈中華民國頌〉。璩美鳳在《鏡週刊》披露遭柯文哲性騷擾的報導後，今與聯電榮譽副董事長宣明智的兒子、宣捷幹細胞生技董事長宣昶有，共同現身接受媒體聯訪。璩美鳳控訴，柯文哲在新聞會議中當眾抓她的手臂撫摸，「當時宣董也在」，而且在場人士都驚呆了。璩並痛批柯文哲：「他這樣一個侵犯對方肢體的空間權跟尊嚴的這種方式，不是一個領導者應有的想法、態度跟做法。」而民眾黨前中央委員、「Z9」吳達偉今也轉載週刊報導，他則「劃重點」質疑，璩美鳳2018年不但擔任過統促黨發言人，還跟張安樂在藍天行動聯盟的活動中，一起高唱〈中華民國頌〉，不少網友也在底下留言，質疑週刊報導的真實性。