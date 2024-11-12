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今年雙11為良辰吉日宜嫁娶的好日子，加上1111意喻「一生一世、一心一意」的意涵，許多新人特別挑選這天前往戶所辦理結婚登記，作為終結單身的結婚紀念日。民政局長吳世瑋表示，雙11好記又具記念性，近年受到不少新人青睞， 台中市各戶所昨（11）日共有302對新人情定終身，較去年同日大增191對，恭喜所有佳偶情定終身，續寫愛的篇章。吳世瑋指出，新人結婚除擇吉日與假日外，如良辰吉日又遇上具有特殊意義或諧音的特別結婚日，更是新人辦理結婚登記的最佳首選，像是今年520（諧音：我愛你）「網路情人節」台中市就有多達533對新人完婚，榮登今年最熱門特別結婚日；而昨日雙11脫單日登記對數計302對，是今年繼520後，結婚對數第二高的特別結婚日，其中北屯戶所受理38對新人登記，為全市之冠，南區戶所則有34對居次，南屯戶所計有26對共結連理，位居第三，市府也致贈登記新人「不鏽鋼雙耳鍋」成家福袋，祝福新人幸福甜蜜「鍋」一輩子。吳世瑋提到，台中市今年1至9月登記結婚對數為1萬1,993對、粗結婚率為4.21‰，位居六都第一，且近5年結婚率均高於全國，市長盧秀燕帶領市府團隊積極健全社福、文教措施及全市生活機能等，包括生育津貼加碼至2萬，並積極推動「公托公幼倍倍增」、「區區親子館」及「台中好宅」等政策，提供年輕人願生敢養的理想環境，家長送托公托每月只要負擔1500元，為六都最便宜，展現市府打造婚育友善環境的決心。民政局表示，「夫妻同心，其利斷金！」昨前往霧峰戶所登記的林先生，四年前經朋友介紹認識住在金山的許小姐，兩人現於大里區一同創業，獲得不錯的成績，兩人並決定於雙11這天互許終身，未來不僅是工作夥伴也是家人，將攜手邁向更精彩人生。另家住北屯及霧峰的劉先生和鍾小姐，兩人是經由朋友介紹相識，從友情昇華成愛情，相戀一年多後決定牽手共度未來，並特地選在11月11日的11時11分良辰吉時，完成終身大事。民政局說明，為提供更優質的結婚登記服務，新人其中一方設籍台中市，並在台中市任一戶所辦妥結婚登記，即可獲得市府致贈的成家福袋；另新人也可索取以市花「山櫻花」作為主視覺的市民專屬結婚書約，除有市長盧秀燕署名的溫暖祝福，搭配精裝版封套，讓新人珍藏雋永的愛情紀念。