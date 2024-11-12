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▲林元敏提到，日前全台最大牙醫連鎖診所被查獲僱用十多名波波密醫，其中更包含國際牙醫校友會前會長。假偏鄉計畫的漏洞將製造更大量的波波密醫。（圖／台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟提供）

近期一名醫師執行子宮鏡手術時導致患者死亡，該名醫師被起底是「波波醫師」，再度引發爭議。今（12）日台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟呼籲總統賴清德信守競選承諾，且不要再降低波波考照門檻。陽明交通大學牙醫系教授林元敏表示，牙醫界最高層全聯會理事長江錫仁與衛福部口腔健康司司長張雍敏是夫妻，妻子在朝大砸24億推行假偏鄉計畫，不僅要大幅開放波波牙醫實習名額，還花人民納稅金送波波去訓練。「未來每五個新進牙醫師就會有一個是波波，波波將成為全台最大牙醫系！」，林元敏指出，服務地點根本不是偏鄉，衛福部甚至表示計畫內容什麼都可以修改，就是加開波波名額的部分不能拿掉，「丈夫在野在牙醫全聯會30秒通過決議，假造牙醫界支持偏鄉計畫的民意，黑箱過程宛如當年的服貿。」林元敏提到，日前全台最大牙醫連鎖診所被查獲僱用十多名波波密醫，其中更包含國際牙醫校友會前會長。假偏鄉計畫的漏洞將製造更大量的波波密醫，政府又拒絕公開醫師學歷，民眾毫無保障。一連串背後複雜交織、官波相護的利益結構，把台灣的醫療體制戳出一個個漏洞，把波波後門越開越大，台灣的醫療品質不僅沒有向上提升，反而逐漸沉淪。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺表示，已經鬧出人命了，政府卻還在為波波擦脂抹粉，「不然你們認為還要再死多少人才夠？」從民國98年就規定波波必須在台灣實習並且限制名額。原本開放國外學歷，應該是為了引進優秀人才，現在卻扭曲成為權貴子弟的習醫捷徑，政府還不惜為了放寬波波而違法行政。黃映綺說明，暴增的波波實習名額將會掠奪本土學生的教學資源，造成練習量不足，醫術就會不好，最後受害的就是全體民眾。賴清德競選時，在牙醫師後援會成立大會上親自承諾，會重視全台八所牙醫系的聲明，不會增加波波牙醫實習名額，「請賴總統信守承諾，不要毀壞台灣醫療，後果無可挽回」。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事姚欣宜解釋，衛福部次長林靜儀日前表示111年醫師法修法，於修法後出國的波波要加考學歷甄試，政府對波波趨嚴管理，然而林靜儀卻未提及修法留下漏洞，在國外執業五年即可免學歷甄試，政府卻無法查核波波是否真的人在國外執業。姚欣宜進一步指出，當時擔任立委的現任衛福部長邱泰源更和波媽立委賴惠員等人提附帶決議，要求大開實習名額、加速波波醫師回台。現在衛福部不但規劃假偏鄉計畫大增波波牙醫名額，還在波波醫師和牙醫的醫師執照考試資格上放水，不但沒有趨嚴，反而愈放愈寬，並呼籲大眾11月24日一起站上街頭，阻擋波波大軍侵台。