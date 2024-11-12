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特斯拉執行長馬斯克成為川普勝選最大贏家，公司股價受惠大漲，台股相關概念股近幾日也同步跟進。其中，新盛力、AES-K持續發威，前者今（12）日甚至大漲7%。不過也有部分類股拉回整理，貿聯-KY、宣德、立凱-KY盤中下跌0.1至5%。美國總統大選結果塵埃落定，美國前總統、共和黨候選人川普（Donald Trump）勝選，川普政府對加密貨幣友好，比特幣11日漲破8萬9000美元大關。力挺川普的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也因選舉結果受惠，其所創辦的公司特斯拉股價大漲近9%，收在350美元。自川普上週5日獲勝以來，特斯拉已飆漲近4成，市值增加超過2000億美元。截至11日，公司市值已突破1.1兆美元。作為川普勝選後的最大贏家，馬斯克身價在短短4天內暴增約700億美元，相當於新台幣2.24兆元，淨值產增至3200億美元（約新台幣10.24兆元）。特斯拉股價狂飆，帶動台股中的特斯拉概念股跟進大漲，新盛力、AES-KY於11日盤中漲停，其中AES-KY連拉第三根漲停板，今日漲勢持續，新盛力勁揚7.8%，AES-KY則漲約3%。不過部分類股今呈現漲多拉回的狀態，貿聯-KY早盤一度再刷新高，漲至594元價位，不久後卻翻黑來到盤下，宣德小跌1%內，立凱-KY則大跌4%以上。