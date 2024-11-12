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國內14家上市金控今（2024）年10月獲利出爐，有10家今年前10月獲利更已超過去年全年，其中富邦金自結稅後淨利新台幣91億元，累計前10月合併稅後淨利1302.9億元，每股稅後盈餘（EPS）為9.27元，再奪下金控獲利3冠王，今（12）日股價也逆勢走揚，一度來到92.4元，漲逾0.7%。值得注意的是，新光金無單月或累計獲利相比2023年同期皆轉虧為盈，每股賺1.25元，而凱基金也被視為「黑馬」，累計稅後獲利也已突破300億元，年成長64%金控第二，僅次國泰金，每股賺1.81元。這14家上市金控10月自結稅後合計賺進逾359億元，年成長逾4成，前10月累計稅後獲利有5369.24億元，年成長47.23%，已超越2021年前10月的5275.9億元歷史紀錄，年成長快5成，其中富邦金續奪金控獲利3冠王，14家金控中也已有10家獲利已超越去年全年，就剩兆豐金、合庫金、華南金及國票金。金控獲利王富邦金今年10月自結合併稅後淨利91億元，單月獲利創下歷年10月新高；累計今年前10月合併稅後淨利1302.9億元，為歷年前10月次高紀錄，EPS為9.27元，子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券單月獲利亦創歷年10月新高紀錄，台北富邦銀行、富邦證券累計前10月獲利皆續創歷年同期新高。富邦人壽10月稅後淨利為57.7億元，累計前10月稅後淨利為837.2億元，分別較去年同期成長293%及88%，創下歷年單10月最高及歷年前10月第二高紀錄，10月主要投資收益來源係處分國內外股票及基金資本利得、利息收入及基金配息收入。股市方面，10月國內外指數維持高檔，富邦人壽伺機實現資本利得。債市方面，反映美國穩健的經濟表現，10月公債利率於美國聯準會降息後反彈。策略上保有充足流動性部位，以彈性因應美國大選後的市況變化。匯市方面，市場調整美國降息預期，伴隨公債利率走升，10月美元兌台幣反彈後震盪整理，將關注美國大選後政經局勢變化，對整體匯率市場的影響持續調整。國泰金10月稅後淨利54.4億元，累計稅後淨利1086.4億元，EPS達7.13元，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高紀錄。今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高紀錄，國泰人壽累計稅後淨利創歷年次高。國泰人壽10月稅前淨利2.2億元，稅後淨利20.4億元，累計稅後淨利693.5億元，續創同期歷史次高，10月美國就業及通膨數據穩健，強化經濟軟著陸可能性，加以隨美國選情預期的變化，衍生市場對財政赤字和通膨的擔憂，致美債利率及美元大幅走升，並壓抑股市表現，國泰人壽掌握波段操作，逢高調節股票部位；而匯率部分，雖台幣兌美元單月貶值1.2%，然貶幅不若其他亞幣明顯，影響一籃子貨幣操作，壓抑10月獲利表現。中信金10月自結稅後盈餘為47.40億元，前10月合併稅後盈餘633.89億元，已超越去年全年獲利，EPS為3.20元，亦創歷史新高。同時，中國信託金控雙引擎中信銀行及台灣人壽保累計前10月稅後淨利亦創下歷年同期最高及次高。中信金表示，子公司中信銀10月稅後獲利44.95億元，累計前10月稅後獲利407.74億元，較去年同期成長16%，創下歷年同期新高。其中存放款穩健成長，財富管理因銷售保險、基金及結構債業績大幅增加，帶動相關手續費收入較去年同期成長43%，信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年度同期成長25%。中信金子公司台灣人壽10月份稅後獲利1.62億元，保險業務動能良好，惟受美元匯率波動影響認列匯兌損失，累計前十月稅後獲利212.31億，較去年同期大幅成長31%，主要來自處分股票及基金等的資本利得。凱基金10月稅後淨利為17.43億元，累計前10月稅後淨利突破300億元，達308.83億元，與去年同期相比成長64%，EPS為1.81元。凱基金控今年10月自結稅後獲利17.43億元，前10月稅後獲利突破300億，達308.83億元，與去年同期相比成長64%，成長幅度僅次於國泰金，累計EPS為1.81元。凱基金表示，10月因美元走升，子公司凱基人壽整體避險成本降低，加上掌握國內股市波段行情，實現資本利得，締造穩定獲利表現，凱基人壽10月稅後獲利為11.35億元，今年前10月稅後獲利達212.58億元，相較去年同期成長71%。雖海外及債券市場相對波動，但受惠10月份台灣股市穩定上揚，凱基證券經紀、財富管理、衍商及資本市場等業務獲利表現良好，10月稅後獲利為6.13億元，前10月稅後獲利達87.41億元，與去年同期相比成長54%。凱基銀行10月稅後獲利4.04億元，主要來自於利息及手續費等核心收益的穩定貢獻，存款及授信規模也維持增長，前10月稅後獲利達47.13億元；中華開發資本受投資部位評價影響，10月份稅後虧損1.22億元，年度累計稅後獲利4.65億元。至於公股獲利王兆豐金自結10月稅後純益17.91億元，前10月稅後淨利突破300億元大關，達311.12億元，年成長7.9%，EPS為2.1元；第一金10月稅後淨值18億元，前10月稅後淨利226.08億元，年成長近12.2%，EPS為1.61元；華南金10月稅後淨利17.49億元，前10月稅後淨利196.01億元，年成長6.9%，EPS為1.42元；合庫金10月稅後淨利15.17億元，前10月稅後淨利175.99億元，年增近9.1%，EPS為1.13元永豐金10月自結稅後淨利17.21億元，累計前10月稅後淨利為202.18億元，超越歷年全年獲利水準並首度突破200億元，年成長20.3%，EPS為1.59元。玉山金10月稅後淨利15.18億元，累計前10月稅後淨利223.94億元，年成長24.28%，亦創歷年同期最高，EPS為1.40元。台新金10月自結稅後淨利為12.4億元，年成長近57%，累計前10月稅後淨利達179億元，年成長近39%，EPS為1.25元，其中，主要子公司台新銀行10月稅後淨利15.1億元，年增近74%，累計前10月稅後淨利154.7億元，已提前創下歷史新高，年增達19%。雖然10月因傳統避險成本處於高檔加上外匯避險工具評價波動，新光人壽單月轉稅後虧損3.26億元，但在新光銀行及元富證券繳出穩定獲利表現下，新光金10月自結合併稅後淨利仍有3.34億元，累計前10月合併稅後淨利達201.06億元，無論單月或累計獲利相比2023年同期皆轉虧為盈，EPS為1.25元。