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MLB美國職棒官方今（12）日稍早公佈，由美國棒球作家協會（BBWAA）成員投票選出的本賽季個人獎項的3名決賽入圍者，其中洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，沒有意外地成為國聯最有價值球員（MVP）的候選人。如果他最終獲獎，那麼3次MVP、美聯和國聯都拿過，將有可能讓他提前預約進入「古柏鎮」（美國國家棒球名人堂暨博物館）的鑰匙嗎？在此之前只有11名球員曾經拿過3次以上的年度MVP：Barry Bonds（7次）、Mike Trout（3次）、Albert Pujols（3次）、Alex Rodriguez（3次）、Mike Schmidt（3次）、Mickey Mantle（3次）、Yogi Berra（3次）、Roy Campanella（3次）、Stan Musial（3次）、Joe DiMaggio（3次）、Jimmie Foxx（3次）。拿下過3屆MLB年度MVP是一名棒球員生涯所能想像到的最高榮譽，除了少數存在爭議的球員，如：A-Rod、Bonds之外，能拿到此等級的榮譽，基本上就是資格到的第一年，就會被送進古柏鎮。更何況大谷今年獲獎，就是在美聯和國聯都拿過MVP。MLB史上僅有Frank Robinson同時拿過美聯和國聯MVP，他在1961年拿到國聯年度MVP，之後又在1966年拿下美聯MVP。1982年，他第一年獲得票選資格就以89.2%的得票率進入古柏鎮。身為棒球史上最有才華的球員之一，大谷翔平在他大聯盟的前6個賽季中，分別在2021和2023年兩度贏得美聯MVP獎項，他能夠在投球和打擊兩方面都打出菁英表現，這是其他球員不具備的優勢。大谷翔平的每個 MVP 賽季都包含至少敲出40支全壘打和.950的OPS，以及在單季超過130局投球中獲得140以上的ERA+。大谷是美國職棒大聯盟史上唯一一位多次拿到全票MVP的球員。本季大谷翔平「投手」身分因傷暫時關機，但是專注於打擊的他，繳出MLB史上第一次的單季「50轟50盜」，整季則是繳出197支安打，54轟、59盜、130分打點，打擊三圍.310／.390／.646。