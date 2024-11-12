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▲陳庭妮在《影后》中飾演拍三級片起家的女演員。（圖／翻攝自影后IG）

陳庭妮在《影后》中飾演戀愛腦黎芯妮，過去曾是脫星，到後來努力把衣服穿回來，其中一段她為了找男友送給她的項鍊，在飯店垃圾場裡翻找，整個人逼近瘋狂，最後在自己口袋裡找到，躺在地上大哭，淚水交融著開心與難過的情緒，讓觀眾被她的演技經驗嚇到，「這段100分！」陳庭妮在劇中愛上富二代，但因為對方早已有企業聯姻的對象，被指介入別人家庭當小三，即便受到外界責罵，她仍認為自己沒錯，只是礙於身分，不得不開道歉記者會，事情曝光後，兩人看似情斷，陳庭妮不小心弄丟男友送的項鍊，發瘋似地在飯店垃圾場尋找，楊謹華和詹懷雲還跳到垃圾桶裡面。結果最後，陳庭妮在自己牛仔褲口袋中找到項鍊，拿著項鍊大笑說，「周凡（楊謹華角色名）對不起！項鍊它在我的口袋裡！」接著躺在地上又哭又笑，她臉上的淚水，有失而復得的喜悅，或許找到那條項鍊，就好像這段感情還會回到她身邊一樣。陳庭妮的這段演技，讓許多觀眾看傻，「這段演的超厲害，情緒很複雜」、「最愛這段，看到一起哭」、「我也覺得演得很好！最傻最笨的那一個才是最幸福的」、「妮妮真的好笨好白目，但完全討厭不了她」。