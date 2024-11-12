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▲Dcard網友討論Yuma出軌事件，他表示自己認識的日本女生超過50%都劈腿。（圖／翻攝自Dcard）

▲Yuma（中）的劈腿對象正是和Ryu（右）的共同朋友Tommy（左）。（圖／Yuma IG）

▲網友看到日本女生劈腿的比例，還聯想到球星福原愛。（圖／福原愛微博）

由日本老婆Yuma、馬來西亞老公Ryu成立的YouTube頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」有百萬粉絲訂閱，近期兩人雙雙劈腿、婚變的事件引起粉絲關注。一名網友稱自己是從頻道只有1萬訂閱就開始關注兩人的老粉絲，但他看Yuma、Ryu出軌並不感到意外，更勸大家「不用太驚訝」，他稱日本女生有另一半還出軌的比例高達50%，「膩了、玩玩」對他們來說很正常。一名網友在Dcard發文，跟大家分享他對Yuma、Ryu感情破裂一事的看法，他直言：「日本人不管是婚前、婚後出軌，請大家不用太驚訝」，他說自己不是合理化這種行為，只是想告訴大家，日本女生出軌的比例真的很高。原PO稱自己認識約40多位日本女性，年齡層落在20-35歲之間，「其中有男朋友還出軌的佔比有50%，曾經有過或是現在進行式的炮友佔比幾乎是100%」，他表示對於大部份的日本人來說，出軌確實是不好的事情，但是因為膩了就出去玩玩，對他們來說是很正常的，「有些人甚至連好朋友的對象都能吃掉，所以我看到最近發生的事情，其實一點都不驚訝」。原PO認為就他所知，日本人有錢之後到處玩樂的事情比比皆是，「長得不差的男性和女性什麼都不做也會有人貼上來，可能因為喝醉或是其它不可抗拒因素出軌了，勇於面對把事情告訴自己的另一半，取得原諒的人幾乎不存在，大部份都是深藏在心裡」，他認為大部分出軌者的心態都是走一步、算一步，如果對方能原諒就湊合繼續在一起，不行原諒就去找新的對象，這才是常態。原PO的毀三觀分享火速掀起網友討論，大家看了也紛紛留言，「的確，這是日本人社交方式，看完覺得這真是我認識的日本人社交文化，出軌不要被發現都不算，擁有好多個伴侶也是正常的」、「Yuma現在被反噬的一點是把自己當成受害者，不單單是因為外遇的問題」、「看到標題，想到福原愛」、「我身邊的日本人很多都是這樣，一開始很驚訝，現在已經習慣了」。