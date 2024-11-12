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▲「好萊塢肥宅代言人」傑西海曼，就算已經46歲，在影視節目中還是常扮演青少年，算是具備另類的優勢。（圖／摘自IG）

▲傑西海曼（右）通常在影片中都是以邊緣配角的姿態出現。（圖／摘自IMDb）

一種職業做到專業，不管多麽不起眼，還是會被看見。好萊塢「肥宅代言人」傑西海曼，入行超過20年，和一堆大明星同框過，卻從來不是觀眾注意的焦點，因為他的角色多半是背景人物，要不就是出場個幾秒的龍套，然而他獨特的外型，使電視電影裡需要有外表不出眾的肥宅，大都會找他來擔任，他也因為多年下來演出的片段被有心的觀眾剪輯成短片在網上引起話題，成為「好萊塢最知名的臨演」，更有機會與李奧納多狄卡卡皮歐的名模舊愛芭萊菲利在廣告中喇舌。傑西海曼曾經出現在《宅男特務》、《宅男行不行》、《美國派2》等影片中，角色清一色是顏值不高、無法吸引女孩子注意的胖宅男，他也坦言：「我從來就不是那種萬人迷，可是我看起來就像是你在真實生活中會出現的人，也許是鄰居，或是班上每個同學都想整他的胖子，就很容易能夠讓人產生共鳴。」俗話說「戲棚下站久了就是你的」，可是對傑西海曼而言，帥氣主角永遠輪不到他，就算是魯蛇型的要角，也還是會落到傑西艾森柏格、麥可塞拉等人頭上，也不會找他，他就是永遠的肥宅配角第一人選。儘管如此，他也對自己的演藝生涯沒啥怨言，畢竟好萊塢的臨演一大堆，能成為被注意到「臨演之王」也已經很不容易。況且俊男美女很常被嫌哪裡老了、皺了，他就算到了快半百，還是大都演青少年，也是種另類的佔便宜。不過他真正最讓人羨慕的，是有一次在廣告中與李奧納多狄卡皮歐曾交往的美豔名模芭萊菲利激吻，甚至有舌頭交纏的鏡頭，推出後竟然還引起色情網站對他提出邀約，他則幽默回應道：「不了，我的第一次要給『Playgirl』（著名的裸男照片雜誌）。」擋掉這個尷尬的邀請。