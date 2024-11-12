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民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，確定再延押2個月，今（12）日《鏡週刊》爆料，資深媒體人璩美鳳指控柯文哲伸「鹹豬手」性騷擾，璩美鳳也出面還原經過，曝柯文哲當作現場沒人，抓起她的手前後撫摸。而璩美鳳過去與柯文哲的合照也曝光，當時她還在臉書貼文寫下「快樂相遇！」2024年總統大選備戰時期，璩美鳳當時支持柯文哲，並且希望可以促成「藍白合」因此頻繁與柯營接觸。不過《鏡週刊》爆料，璩美鳳指控，她在2022年10月5日、也就是柯文哲卸任台北市長前一起開會，柯文哲竟突然當眾伸手摸她手臂，還說她皮膚好好喔，甚至在密閉電梯中一直撩說「人不能長得太漂亮」，還以「妖精」二字形容她。而璩美鳳過去與柯文哲的合照也曝光，是璩美鳳2019年5月17日在臉書PO出的照片，從照片可以看到柯文哲身穿白短袖襯衫，璩美鳳則身穿黑衣、綁馬尾，站在阿北身後比讚露出笑容，內文更寫道「小美和柯 P ，快樂相遇！」