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▲媒體人璩美鳳指控柯文哲對她性騷擾，還秀出LINE對話截圖說要讓她當國安會副秘書長。（圖／記者呂炯昌攝，2024.11.12）

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押至今，週刊今（12）日報導。資深媒體人璩美鳳指控柯文哲對她伸出「鹹豬手」性騷擾，璩美鳳還提供LINE對話截圖，稱柯文哲事後還大開支票，說要找她當國安會副秘書長，璩美鳳今日也出面還原事件經過，控訴當初支持柯文哲就要被這樣欺負嗎？璩美鳳今日在聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有陪同下出面受訪，宣昶有表示，當初選舉時毅傳媒跟民眾黨有很多媒體合作專案，在他們媒體辦公室時柯文哲當場把璩美鳳的手抓起來當場前後撫摸，璩美鳳在一旁說，當場都沒人抗議。璩美鳳表示，第二次因為別的事與柯文哲見面，「我有給柯文哲道歉機會，看他怎麼解釋，可是他沒有珍惜」，柯文哲公開動作讓她們很驚訝，這樣侵犯對方肢體空間權與方式，不是一個領導者應有的想法、態度或做法，當時大家在會議室內開新聞會議，這樣一個專業會議，他的腦袋裡面會這樣想，「我們也覺得離譜」，這個人的位置做得越高，她覺得越危險。璩美鳳強調，平心而論大家都支持藍白合，她也是柯文哲的小粉絲，但柯文哲卻吃定他們這些小粉絲與或是新聞小草，認為會把委屈忍氣吞聲，這種心態要糾正、要指正。璩美鳳透露，其實先前與很多媒體大佬都有聊過這件事，這並非新聞，柯文哲身邊有很多女性，她身為資深媒體人，必須用專業正視這問題，「這委屈我吞了很久，身邊很多人都知道，雖然很多長輩第一時間都叫我忍，但是這些事是越忍越痛，我認為要勇敢跟政治人物錯誤的觀念與作法說不」。媒體追問事情發生在2022年柯文哲任職台北市長期間，對於是否會向社會局舉發？璩美鳳說會細細想一下、會深思，因為都有給柯文哲具體時間與空間道歉，但不知道他到底懂不懂做人的基本道理，就是必須要面對、承認。璩美鳳也秀出柯文哲傳給她的LINE對話截圖，柯文哲傳訊息說她「妖精」的時候很意外，當時真的傻了，怎麼會講出這樣的話，而且是對女生？他是黨主席、市長、總統參選人，「這真的太離譜了，動作上離譜、說法上離譜，現場發生狀況的離譜，還有心態特離譜，這樣的領導人在霸凌你」。璩美鳳進一步說，有次開會有向柯提起這件事，但柯文哲卻趴下來，「我當下很驚訝，給你機會你卻這樣，眼睜睜看到支持的人傷害我，如果他認知到傷害我而不道歉，那就是故意；如果他沒有認知，那更可怕，代表他心裡根本只有自己。」媒體追問當時開會北市府或民眾黨有誰在場？時任副市長黃珊珊是否在場？璩美鳳說，正好兩次黃珊珊都不在場，民眾黨團隊沒有制止，她們真的呆了。媒體又問為何覺得那麼痛苦，當時還要促成藍白合？璩美鳳說，為了台灣要犧牲自己，真的當時是這樣，你想想看有多少小草是這樣？宣昶有表示，他從沒在公共場合看過任何人這樣抓女生的手，並直言「我們男生都是色狼，不了解女生的事，除非我們被摸屁股，一般色狼都是偷偷做，希望女生不要說，沒有看過有人在公共場合做這種事，嚇死人了。」