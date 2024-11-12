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民眾黨主席柯文哲今（12）日遭媒體人璩美鳳指控性騷擾，璩美鳳受訪時稱，在場的人看見後都「驚呆了」。對此，民眾黨發言人吳怡萱回應，有關璩美鳳女士在《鏡週刊》所提內容，因柯文哲收押禁見中，無從進一步了解，「但台灣民眾黨絕對支持當事人依法提出申訴，同時也認為相關指控應給雙方各自表示意見的機會。」針對《鏡週刊》爆料媒體人璩美鳳指控性騷，吳怡萱今強調，柯文哲主席人在羈押禁見中，無法進一步了解狀況，但民眾黨絕對支持當事人依法提出申訴。吳怡萱強調，相關指控，也應該給雙方各自表示意見的機會。至於週刊還提到，「中指秘書」黃心緗曾跟柯文哲同遊北海岸看海一事，吳怡萱則痛批《鏡週刊》已從「科幻小說」變成「言情小說」。台灣民眾黨強烈譴責該報導捕風捉影，「套上黃色濾鏡惡意誤導社會大眾」。吳怡萱強調，現在柯文哲無法為自身辯駁，週刊卻趁此機會對柯文哲進行人格摧毀，已對當事人造成傷害，呼籲外界勿再妄加揣測。