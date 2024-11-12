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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，連日緊咬柯文哲案的《鏡週刊》今（12）日再爆料，柯文哲2022年在備戰總統大選時曾摸她手臂內側，讓她當場嚇傻，事後還傳訊息給她，稱她漂亮又聰明很「逆天」，要找她當國安會副秘書長。璩美鳳是基層民代出身，後因涉入光碟黯淡入政壇，但近年復出曾任統促黨發言人，現為《毅傳媒》改名的《壹傳媒》總編輯，但該《壹傳媒》與香港無關。現年已58歲的璩美鳳，因保養得宜，歲月在她臉上看不出痕跡，從政30年話題不斷。她曾任記者，但因採訪手法爭議，轉而加入新黨，並在1994年、年僅28歲時，就以第一高票當選台北市第三選區市議員，並在1996年揭發「宋七力分身案」，還指控前駐日代表謝長廷夫婦都是宋七力信徒。璩美鳳只當了一屆台北市議員，到了1998年她轉任新竹市文化局長，還與當時的市長蔡仁堅交往，但兩人卻爆發感情糾紛，2001年璩美鳳的閨密郭玉玲在她的住處裝針孔攝影機，拍到璩美鳳與已婚工程師曾仲銘的「性愛光碟」，轟動政壇，不久後璩美鳳對蔡仁堅與郭玉鈴提告，但又對蔡仁堅撤告，最後只有郭玉玲與隨刊附贈性愛光碟的《獨家報導周刊》總編沈嶸被判刑定讞。接下來的幾年，璩美鳳回歸媒體圈，當過澳亞衛視副台長、湖北衛視CEO、《獨家報導周刊》榮譽發行人等職，2018年，她加入統促黨並擔任發言人，並在年底以無黨籍身分參選高雄市長，不過得票數不到8千票。而原名《毅傳媒》的《壹傳媒》，與香港媒體大亨黎智英的《壹傳媒》毫無關係，《毅傳媒》在2019年上線，2022年傳出積欠員工薪資，2022年董事會改組，改由聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有出任董事長，並由璩美鳳擔任總編輯，也趁著《壹傳媒》沒落時，無縫接軌更名《壹傳媒》。