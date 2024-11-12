我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WirForce 2024 世界12強棒球賽直播派對資訊。（圖／WirForce提供）

2024世界12強棒球賽為重要國際棒球賽事（英語：WBSC Premier 12），台灣取得B組主辦權，B組預賽將於11月13日至11月18日在台北大巨蛋及天母棒球場盛大開打。為迎接4年一度頂級熱血賽事，WirForce表示，將攜手中華電信於11月14日至11月17日展會期間，推出「世界12強棒球賽直播派對」，與廣大玩家及球迷朋友們一起為中華隊加油。另外，還將於11月16日台日大戰期間，集結台灣棒球傳奇和人氣偶像現場助陣，其中包括「台灣棒壇傳奇不死鳥」郭泓志及超人氣啦啦隊女神「琳妲」等，邀球迷一同強力應援。為迎接年末最重要的棒球國際賽事「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」，亞洲年度電競盛會 WirForce 號召球迷們為中華隊送上強力應援，宣布將與多年展會合作夥伴中華電信，打造最大娛樂派對。活動場地在WirForce 2024主場地旁的花博長廊，預期吸引超過800位熱血球迷，透過現場400吋LED螢幕直播，帶來6場精選12強賽事，其中包含3場中華隊的精彩對決，邀請球迷與玩家以氣勢助攻中華隊。除4天熱血直播！場邊更備有豐富的活動闖關，號召民眾一起沉浸同樂。官方推出五項相關體驗活動，包含最經典的「九宮格」投球遊戲、反應力挑戰、球速挑戰、棒球遊戲電玩體驗及 Hami Video下載活動等，玩家只要完成其中三項體驗活動，即可帶走限定精美應援周邊。活動最高潮在11月16日的「中日大戰」上演，將舉辦嗨翻天的觀賽派對，為緊張刺激的比賽預熱，特邀台灣棒球名將「不死鳥」郭泓志到場觀賽，職棒啦啦隊女神琳妲、星岑和Mia也將現身助陣，以熱力四射的表演點燃全場氣氛，帶領現場觀眾為中華隊應援。⚾11/14（四）1800-2100 中華VS多明尼加⚾11/15（五）1435-1730 澳洲VS多明尼加⚾11/15（五）1800-2100 日本VS韓國⚾11/16（六）1135-1435 澳洲VS古巴⚾11/16（六）1800-2100 中華VS日本⚾11/17（日）1800-2100 中華VS澳洲體驗活動時間：11/14（四）-11/17（日）1300-2100