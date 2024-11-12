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▲利特（左起）、神童、始源成團後首次來台跨年，透露將唱許多新專輯的歌曲。（圖／寬寬整合行銷提供）

新北市年度盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日盛大登場，是全台唯一的跨河盛宴，這次跨河煙火秀將延續過去3年的傳統，總長達13分14秒，於20時25分準時施放，成為全台率先的首發煙火，而今年的卡司也非常精彩，獨家邀請到「韓流帝王」SUPER JUNIOR小分隊-L.S.S.，成員利特、始源、神童更嗨喊：「想吃阿給！」由於SJ另一子團D&E上周才在林口開唱，因此有歌迷得知此消息後，也笑稱：「SJ真的把台灣當灶咖！」SUPER JUNIOR因為來台表演次數頻繁，在台灣粉絲之間被稱作「灶咖男團」，其中兩個小分隊－K.R.Y.、D&E曾於台灣跨年演出過，而SUPER JUNIOR-L.S.S.成軍後，這次是首度來台跨年，團員們表示相當期待，被問到首場跨年會帶來什麼樣的演出？三位成員賣起了關子，喊話：「我們這次會準備非常精彩的表演，稍微劇透一點的話，也準備了我們最新專輯內的歌曲，E.L.F.（粉絲名）請多多期待哦！」除了萬眾期待的跨年演出之外，每次來台演出必大啖台灣美食的他們，這次也不會放過美食巡禮的環節。關於這次是否有特別想吃的東西，以及有沒有嘗試過淡水美食「阿給」，成員們紛紛雀躍地表示：「台灣的食物都很好吃，我們都很想嘗試。聽説新北也有很多美食，這次來到台灣都想要去吃。我們還沒有吃過阿給，如果這次來台灣有機會的話也想要嘗試看看，希望E.L.F.們還可以多多推薦各式各樣的美食給我們！」而將在台灣度過2024年最後一天的成員們也分享了新年新希望，以及對一直以來支持他們的粉絲們表達了滿滿的愛：「2024年我們SUPER JUNIOR去了台灣非常多次，和台灣ELF們度過了很多幸福的時光，我們也非常開心。明年2025年是我們SUPER JUNIOR的20周年，希望也可以來到台灣，經常和E.L.F.們見面。祝大家新年快樂！E.L.F.我愛你們！」而此次淡水跨年晚會除了有L.S.S.的演出外，主持陣容再次由影視歌三棲藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵組合擔任，想必會相當精彩。