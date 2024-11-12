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世界棒球12強賽B組賽事即將在13日登場，日本隊本屆力拼2連霸，等待與澳洲首戰結束後前來台灣進行後續賽程，日本監督井端弘和分析，台灣戶外球場風很大，需要特別警戒，「先前在台灣比賽，有球差點被吹成全壘打。」B組除了日本和澳洲要在日本名古屋巨蛋打完首戰後才來台，其他隊伍包含地主中華隊、韓國、古巴及多明尼加等隊，都已經在台展開熱身賽，提前適應台灣氣候及場地。井端弘和對於將首度造訪台北大巨蛋，他認為球場和人工草皮設施都比較新，環境上應該不會有太大問題，但之後在天母棒球場屬於戶外球場則要特別注意風勢，「先前在台灣比賽，有球差點被強風吹成全壘打，最後只是擊中外野圍牆，那風的威力不可小覷。」日本2、3要在大巨蛋對決韓國和台灣，後4、5戰則前往天母棒球場出戰古巴和多明尼加。先前韓國隊熱身賽在天母棒球場與中職味全龍交手，教頭柳仲逸談起首戰要在大巨蛋出賽，並不太擔心場地適應問題，也有去大巨蛋看過場地狀況，反倒要注意的是天母球場的人工草皮會使球的滾動減速。