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▲克里夫蘭騎士新帥Kenny Atkinson透過加快球隊節奏，成功激活團隊進攻，開季騎士三分球命中率聯盟第一，拉出12連勝。（圖／美聯社／達志影像）

克里夫蘭騎士今（12）日在客場以119：113擊敗芝加哥公牛，開季12戰全勝，是NBA唯一不敗的球隊。騎士隊今年換了新總教練Kenny Atkinson，他到任後第一件事情就是優化球隊進攻模式，增加Evan Mobley的持球工作，讓他角色「Draymond Green化」，球隊場上進攻空間得以拉開。其成果顯著，讓同一套陣容從上賽季進攻路線嚴重阻塞，變成了聯盟進攻效率第一的球隊。Kenny Atkinson來到騎士隊之後，首要任務是改變這支球隊進攻端的問題，他們上一季依賴擋拆、陣容缺乏空間，這和他們的進攻核心是兩名後衛Donovan Mitchell和Darius Garland，以及場上擺上「雙塔」Evan Mobley和Jarrett Allen有關。因此，Atkinson上任之後，加快了騎士隊的進攻節奏，將他們的節奏提高到100.3，聯盟第8；上賽季則僅有97.2，聯盟第22。避免球隊陷入單調的陣地戰模式，增加機遇戰機會。另一點，就是騎士目前聯盟第一的42.2%的三分球命中率，大量高質量的外線出手，讓騎士隊本季團隊進攻效率高達122.4，高居全聯盟第一，每場淨勝對手+12.5分，相當恐怖。而增加三分球質量和轉換快攻只是騎士隊成為聯盟龍頭的原因，具體要怎麼做到？Atkinson將他在勇士得到的經驗帶到了這支球隊，本季目前Donovan Mitchell在轉換快攻中得到了60分，Evan Mobley得到了48分，兩人都在聯盟前25人之中。其中Mobley的角色變化最讓人驚豔，上一季他是純粹的內線終結者，與Allen在進攻端定位重疊，因此球隊場上空間很窄。但這一季Atkinson增加了他的持球比例，使用率增加到24.7%，他持球組織進攻的時間增加，每一場甚至有1、2次會自己持球叫擋拆（POSS 1.9）Mobley變得有點像Draymond Green在勇士的角色，在某些時候會成為場上的「小球5號」，上一場比賽騎士擊敗籃網，最後6分鐘正是由他擔任中鋒、打一大四小，才讓球隊轟出20：9的高潮，拿下11連勝。本身的身高臂展和移動能力，讓Mobley在防守端擁有無法取代的優勢，也是騎士隊使用小陣容的基礎；而在進攻端，他的移動速度讓他在面對同位置球員時有著切入優勢，Atkinson看到了這一點並善加利用。Mobley持球，可以一定程度緩解騎士的投射問題，因為別隊不能在戰略性的放空某一名球員。今天面對騎士，最後時刻Mobley擔任中鋒站在場上，球隊空間拉開，Garland獲得一對一單打吃掉Nikola Vucevic的機會，從而鎖定勝利。不過Mobley類型和Green實際上不同，騎士進攻模式偏愛擋拆、與勇士大量動態進攻有差異，因此這一套進攻打法在對手詳加研究後，是否能持續產生作用，還有待時間檢證。