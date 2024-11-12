我是廣告 請繼續往下閱讀

台電去年以自建光電案場所發綠電為標的，首度開賣小額綠電。今年擴大銷售範圍，納入台電自建離岸1期風電，明（13）日起開賣總額2千萬度綠電。台電此次也規劃「彈性購買機制」，用戶可選擇將所購綠電每月平均分配，也開放總公司可以代表分公司競標，滿足中小企業減碳需求。台電去年台電首度以南鹽光電與彰濱光電等自建光電案場所發綠電為標的，開賣小額綠電。今年納入台電自建離岸1期風電，設計出2種主商品、各6款組合。第1種是，主要鎖定約從上午7時營業至下午5時的用戶，並以日間豐沛的太陽光電進行媒合匹配；第2是，主要鎖定營業至夜間或採三班制全日營業的用戶，除了白天用光電，其他時段則用風電。而上述兩種主商品各有選項，用戶也可選擇的組合款式，用戶可依自身需求擇定一款商品出價競標。而考量到這次納入離岸風電，屬於冬季充沛、穩定的綠電來源，台電針對冬季使用較多電力的用戶，台電設計冬日加購商品。用戶可在各年度10至12月期間，台電會依據其得標主商品的購電量，額外再賣2成綠電給用戶。例如用戶得標10萬度5年期商品，便可加購冬日綠電2萬度5年期。最後，去年部分用戶反映，所購綠電集中在前半年就用完，台電今年新作法也包括「彈性購買機制」，包括開放用戶得標後跟台電簽約時，可依需求自行訂定每月轉供度數上限的，也可以採取設定全年購電總額，不設定每月度數的台電表示，此次競標延續去年做法，一個電號僅開放投標一種主要商品（日間型或全日型），可在所選定的主要商品中針對6款商品組合進行排序、投標出價。但考量去年已購買本公司小額綠電之用戶中，多數用戶所購綠電於今年中即轉供完畢，並反映想再度參與今年競標，故開放用戶回購。此外，此次開放投標時間延長為3週，用戶於明日上午9時即會上架開賣，投標截止日為12月3日中午12時，決標結果將於12月4日17時由憑證中心通知。台電補充，用戶若有小額綠電商品相關問題，請上台電官網查詢，或撥打（02）2366-5865業務諮詢服務專線進一步了解；若有綠電媒合平台使用問題，請上國家再生能源憑證中心官網查詢，或撥打（02）2343-1850、（02）2343-4529、（02）3343-2266洽詢。