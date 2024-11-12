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▲陳鑒（左後）是余家二女婿，和余苑綺（右後）育有一雙兒女。（圖／余苑綺臉書）

▲余祥銓（左）掛掉電話，李亞萍（右）則是有氣無力的說，尊重法院判決，希望陳鑒出來後可以好好工作。（圖／余祥銓臉書）

▲余天白髮人送黑髮人，余苑綺死後他希望能照顧外孫，但目前還在爭取撫養權。（圖／資料照）

余天已故二女兒余苑綺的老公陳鑒因捲入詐騙案件遭逮捕，他涉嫌帶頭當詐騙集團車手，今（12）日判決出爐，陳鑒因和受害者和解，被判處2年徒刑、緩刑5年。對此，余天目前沒接電話，余祥銓則掛電話，余祥銓經紀人僅短暫回應，這不是他們負責的，要問麻煩去問「陳先生」；媽媽李亞萍則回應，他們只要能看到小孩就很高興了，希望陳鑒出來能好好工作，養家餬口。陳鑒今年6月涉案遭逮捕，和其餘8名同夥被檢方起訴，今日新北地院判決出爐，陳鑒已與被害人達成和解，被依詐欺取財罪、違反洗錢防制法及組織條例等罪，判處2年徒刑，緩刑5年，且緩刑期間須接受保護管束、義務勞務及法治教育。判決曝光後，據《壹蘋新聞網》報導，余天不接電話、余祥銓則是直接掛電話，經紀人則強調與他們無關，拒絕回答。《ETtoday新聞雲》報導稱，李亞萍稍早接電話時有氣無力，表示如果法院這樣判決他們當然就尊重，只希望陳鑒出來後能好好工作，畢竟陳家人也很多，希望陳鑒好好賺錢養家，他們能看到外孫就很開心了。而余天、李亞萍夫妻之前曾出面爭取外孫監護權，想親自撫養余苑綺的小孩長大，曾到士林地院開調解庭，當時夫妻二人痛心表示很想孫子，但撫養權恐怕還要再協調溝通，目前進度未曝光。先前知名律師呂秋遠也曾出面分析余天、李亞萍的勝訴機會，他強調根據民法順位規定，父母一方過世，子女監護權就是直接留給另一方，即便余苑綺生前就想把小孩托給余天照顧也沒用，「只有後死的那一位，可以用遺囑指定監護人」，所以如果陳鑒不願放手，余天和李亞萍只能罷休，或是繼續打官司。