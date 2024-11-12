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台中地檢署去年底破獲「台版N號房」案，逮捕潘男等人誘拐少女拍攝性猥褻、凌虐影像販售，起訴6人，檢警持續向上追查溯源，今年6、7月再發動4波追緝，共查獲449人涉案，列為被告，其中張、黃、廖及陳男等4人涉網管、洗錢及偷拍等犯嫌重大，遭聲押。台中地檢署檢察官陳祥薇再深入偵辦「SCP」、「OAT」社群犯罪集團，認定被告黃、廖、張、李、江等人涉犯組織犯罪防制條例、散布竊錄身體隱私部位影片、、兒童及少年性剝削防制條例意圖營利製造兒少性影像、意圖營利散布兒少性影像、及洗錢等罪，其中陳姓補教老師涉犯權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、散布兒少性影像等罪嫌，對這6名嫌犯提起公訴。檢方起訴書指出，今年7月間檢警查扣密錄器等犯罪工具，黃男及廖男兩人聲押獲准，同時刑事局與基隆市警察局也於同一時間，發動搜索查扣保特瓶、芳香劑造型偽裝密錄器等犯罪工具，向法院聲請羈押陳姓補教老師獲准，進而擴大偵辦，才發現黃男從去年（112）年開始在南投、台中等小吃店、桌遊店私自架設攝影機偷拍，檢警清查受害人遍及全台，高達833人，其中還有20人未成年。而陳姓補教老師，不只是「創意私房」買家，甚至從104年間，利用擔任補習班教師機會，猥褻未滿14 歲少女，更在補習班廁所私自裝設秘錄器偷拍未成年學生、同事，以電腦合成不實性影像無償對外散布，也有30人受害，還包括25名未成年受害者。檢方認為陳姓補教老師所為，嚴重侵害被害人性隱私權，使被害人影像於網路空間不斷輾轉流傳，造成難以磨滅創傷。向法院提起公訴並聲請沒收犯罪所得新臺幣73萬6591元，造成863人受害。