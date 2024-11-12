台灣夜市百百款，每個縣市都有自己特色的夜市，吸引許多顧客前往朝聖，而如果說到台中的夜市，不少人第一時間一定會想到逢甲夜市、旱溪夜市以及一中商圈等等，但你是否聽過「廟西夜市」呢？近日在社群平台上竄紅，是連當地人都是第一次逛的「隱藏版幽靈夜市」，其來由非常特別，甚至是每20年才開一次的期間限定夜市哦！
近日在社群平台「Threads」有許多網友貼文表示「台中豐原除了廟東夜市，也出現了20年一次的廟西夜市，期間限定21天！」、「大家逛過台中各大夜市，但有沒有逛過廟西夜市呢？20年才開一次！連我自己都是第一次來呢」、「20年前還是小孩的我都不懂，長大才知道有廟西夜市這個酷東西，20年才開一次必逛幽靈夜市啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我已經去朝聖了！超級讚的啦，跟苗栗鬼門關夜市超像的」、「真的是幽靈夜市，我媽沒說的話我根本不知道有這種夜市」、「20年才開一次真的等到天荒地老！這禮拜還要去逛」、「我們家這禮拜要去逛，老一輩都說這是幽靈夜市，20年才開一次」、「平常都逛廟東夜市，還真不知道有廟西夜市呢！」
台中豐原「廟西夜市」爆紅！20年才開幕一次的原因曝光
事實上，如果大家有去過台中豐原的話，應該對「廟東夜市」不會感到陌生，而這個「廟西夜市」在上週末才開張，睽違整整20年，將一路營業到11月底，不過前期只有週五、週六、週日才會有，直到後半段的素食檔期（11月23日起），才會連開一星期，民眾記得要看清楚時間才不會撲空！
那為什麼廟西夜市20年才開一次呢？是因為配合豐原建醮的活動的緣故，豐原建醮最早紀錄可以追溯到民國38年，當時廟宇有經歷重大整修，因此整修完畢之後就舉行建醮，舉行活動的目的包括祈求風調雨順、國泰民安、農產豐收等，在民國73年時，豐原慈濟宮曾舉行過一次建醮，當時的慈濟宮主委江大發先生便發願向媽祖祈求地方發達、合境平安，並在每20年再舉行建醮答謝，延至今年113年又輪到舉行建醮之年。
台中豐原「廟西夜市」資訊！營業時間、交通方式一次看
目前廟西夜市已經在上週末11月9號、10號已經首波營業，接下來還有兩週營業時間包括11月15號（五）、16號（六）、17號（日），接著就從11月22日至11月29日都有營業，不過要特別注意的是，11月23日開始，因應建醮活動全豐原素食一週，因此11月23日至29日攤位都是素食的哦！
至於要怎麼前往「廟西夜市」呢？可以Google導航「豐原慈濟宮」，它位於台中市豐原區信義街及復興路一帶；民眾可以搭火車到豐原火車站，往中正路朝三民路前進，右轉後繼續沿著中正路走，步行約7分鐘可抵達；或者搭豐原客運到媽祖廟站，步行1分鐘可抵達。如果你是還沒逛過廟西夜市的在地人或是外地遊客，都可以趁這時間朝聖一波哦！
🟡台中豐原廟西夜市
📍地點：Google導航「豐原慈濟宮」
（台中市豐原區信義街及復興路一帶）
📍營業時間：11月15日至17日、11月22日至29日
📍交通方式：豐原火車站往中正路朝三民路前進，右轉後繼續沿著中正路走，步行約7分鐘可抵達
豐原客運到媽祖廟站，步行1分鐘可抵達
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我已經去朝聖了！超級讚的啦，跟苗栗鬼門關夜市超像的」、「真的是幽靈夜市，我媽沒說的話我根本不知道有這種夜市」、「20年才開一次真的等到天荒地老！這禮拜還要去逛」、「我們家這禮拜要去逛，老一輩都說這是幽靈夜市，20年才開一次」、「平常都逛廟東夜市，還真不知道有廟西夜市呢！」
台中豐原「廟西夜市」爆紅！20年才開幕一次的原因曝光
事實上，如果大家有去過台中豐原的話，應該對「廟東夜市」不會感到陌生，而這個「廟西夜市」在上週末才開張，睽違整整20年，將一路營業到11月底，不過前期只有週五、週六、週日才會有，直到後半段的素食檔期（11月23日起），才會連開一星期，民眾記得要看清楚時間才不會撲空！
那為什麼廟西夜市20年才開一次呢？是因為配合豐原建醮的活動的緣故，豐原建醮最早紀錄可以追溯到民國38年，當時廟宇有經歷重大整修，因此整修完畢之後就舉行建醮，舉行活動的目的包括祈求風調雨順、國泰民安、農產豐收等，在民國73年時，豐原慈濟宮曾舉行過一次建醮，當時的慈濟宮主委江大發先生便發願向媽祖祈求地方發達、合境平安，並在每20年再舉行建醮答謝，延至今年113年又輪到舉行建醮之年。
台中豐原「廟西夜市」資訊！營業時間、交通方式一次看
目前廟西夜市已經在上週末11月9號、10號已經首波營業，接下來還有兩週營業時間包括11月15號（五）、16號（六）、17號（日），接著就從11月22日至11月29日都有營業，不過要特別注意的是，11月23日開始，因應建醮活動全豐原素食一週，因此11月23日至29日攤位都是素食的哦！
至於要怎麼前往「廟西夜市」呢？可以Google導航「豐原慈濟宮」，它位於台中市豐原區信義街及復興路一帶；民眾可以搭火車到豐原火車站，往中正路朝三民路前進，右轉後繼續沿著中正路走，步行約7分鐘可抵達；或者搭豐原客運到媽祖廟站，步行1分鐘可抵達。如果你是還沒逛過廟西夜市的在地人或是外地遊客，都可以趁這時間朝聖一波哦！
🟡台中豐原廟西夜市
📍地點：Google導航「豐原慈濟宮」
（台中市豐原區信義街及復興路一帶）
📍營業時間：11月15日至17日、11月22日至29日
📍交通方式：豐原火車站往中正路朝三民路前進，右轉後繼續沿著中正路走，步行約7分鐘可抵達
豐原客運到媽祖廟站，步行1分鐘可抵達