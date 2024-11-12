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▲台中豐原每20年舉辦一次建醮活動，其「廟西夜市」也隨建醮期間開幕，上週吸引許多在地人開逛！（圖/Threads）

▲台中豐原廟西夜市隨著每20年一度的建醮大典登場，一共為期三週的擺攤時間，吸引大小朋友一起來逛夜市熱鬧一下！（圖/Threads）

▲台中廟西夜市的攤位也非常多，本週至22號都還是有葷食攤位，23號起至29號都是素食攤位哦！（圖/Threads）

台灣夜市百百款，每個縣市都有自己特色的夜市，吸引許多顧客前往朝聖，而如果說到台中的夜市，不少人第一時間一定會想到逢甲夜市、旱溪夜市以及一中商圈等等，但你是否聽過「廟西夜市」呢？近日在社群平台上竄紅，近日在社群平台「Threads」有許多網友貼文表示、「20年前還是小孩的我都不懂，長大才知道有廟西夜市這個酷東西，20年才開一次必逛幽靈夜市啦！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「平常都逛廟東夜市，還真不知道有廟西夜市呢！」事實上，如果大家有去過台中豐原的話，應該對「廟東夜市」不會感到陌生，，民眾記得要看清楚時間才不會撲空！，豐原建醮最早紀錄可以追溯到民國38年，當時廟宇有經歷重大整修，因此整修完畢之後就舉行建醮，舉行活動的目的包括祈求風調雨順、國泰民安、農產豐收等，目前廟西夜市已經在上週末11月9號、10號已經首波營業，；民眾可以搭火車到豐原火車站，往中正路朝三民路前進，右轉後繼續沿著中正路走，步行約7分鐘可抵達；或者搭豐原客運到媽祖廟站，步行1分鐘可抵達。如果你是還沒逛過廟西夜市的在地人或是外地遊客，都可以趁這時間朝聖一波哦！（台中市豐原區信義街及復興路一帶）📍交通方式：豐原火車站往中正路朝三民路前進，右轉後繼續沿著中正路走，步行約7分鐘可抵達豐原客運到媽祖廟站，步行1分鐘可抵達