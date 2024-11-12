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▲富邦勇士領隊兼總教練許晉哲（中）談到與教練吳永仁之間的合作方式。（圖／記者黃建霖攝）

PLG職籃聯盟今(12)日將迎來備受矚目的「南北大戰」，由富邦勇士對決高雄鋼鐵人，許晉哲說：「過去我們全力栽培陳范柏彥，而如今他在鋼鐵人隊表現出色，尤其接任隊長後，從第一場比賽就能看到他的成長。我希望他能持續進步，這不僅能幫助鋼鐵人，也能激勵所有的年輕球員。」富邦勇士在本週迎來三連戰挑戰，許晉哲透露，球隊在體能調整與戰術部署上已做好充分準備。許晉哲提到，目前聯盟中年輕球員紛紛嶄露頭角，尤其是富邦勇士在對戰台鋼獵鷹時感受到了對方年輕球員的衝擊。他說：「台鋼獵鷹的球風非常歐式，且團隊紀律嚴謹，年輕球員衝進十足。」針對教練團的互動，許晉哲透露，今年他將比賽戰術與臨場指導權交給助理教練永仁負責，而他則專注於提供戰術建議與觀察場上局勢。許晉哲最後強調，希望所有球員能夠把握機會，全力發揮同時保持健康。他說：「觀眾買票進場，就是為了看到精彩的比賽，因此我希望所有球員都能避免受傷，盡情展現自己的實力，也讓球迷享受比賽的樂趣。」