PLG職籃聯盟今(12)日將迎來備受矚目的「南北大戰」，由富邦勇士對決高雄鋼鐵人，本季轉隊的陳范柏彥將首度重回富邦主場。勇士許晉哲表示，陳范柏彥雖然在富邦時期表現未達預期，但始終在訓練中保持高度自律。
許晉哲說：「過去我們全力栽培陳范柏彥，而如今他在鋼鐵人隊表現出色，尤其接任隊長後，從第一場比賽就能看到他的成長。我希望他能持續進步，這不僅能幫助鋼鐵人，也能激勵所有的年輕球員。」
面對三連戰：靈活調度與針對性防守
富邦勇士在本週迎來三連戰挑戰，許晉哲透露，球隊在體能調整與戰術部署上已做好充分準備。「雖然三連戰密集，但我們在比賽中間仍有一天休息時間，因此我們安排了一些戰術走位演練，以確保球員能保持比賽狀態。」許晉哲強調，面對鋼鐵人時，必須加強防守對方的射手，並應對其快速轉換進攻的節奏。
許晉哲提到，目前聯盟中年輕球員紛紛嶄露頭角，尤其是富邦勇士在對戰台鋼獵鷹時感受到了對方年輕球員的衝擊。他說：「台鋼獵鷹的球風非常歐式，且團隊紀律嚴謹，年輕球員衝進十足。」
針對教練團的互動，許晉哲透露，今年他將比賽戰術與臨場指導權交給助理教練永仁負責，而他則專注於提供戰術建議與觀察場上局勢。「永仁基本上負責所有的訓練、比賽策略及臨場指揮。我在場邊會給他意見，但主要還是由他來做決策。只要永仁回頭請教意見，我們教練團就會盡力提供協助，確保比賽能順利拿下勝利。」
許晉哲最後強調，希望所有球員能夠把握機會，全力發揮同時保持健康。他說：「觀眾買票進場，就是為了看到精彩的比賽，因此我希望所有球員都能避免受傷，盡情展現自己的實力，也讓球迷享受比賽的樂趣。」
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面對三連戰：靈活調度與針對性防守
富邦勇士在本週迎來三連戰挑戰，許晉哲透露，球隊在體能調整與戰術部署上已做好充分準備。「雖然三連戰密集，但我們在比賽中間仍有一天休息時間，因此我們安排了一些戰術走位演練，以確保球員能保持比賽狀態。」許晉哲強調，面對鋼鐵人時，必須加強防守對方的射手，並應對其快速轉換進攻的節奏。
許晉哲提到，目前聯盟中年輕球員紛紛嶄露頭角，尤其是富邦勇士在對戰台鋼獵鷹時感受到了對方年輕球員的衝擊。他說：「台鋼獵鷹的球風非常歐式，且團隊紀律嚴謹，年輕球員衝進十足。」
針對教練團的互動，許晉哲透露，今年他將比賽戰術與臨場指導權交給助理教練永仁負責，而他則專注於提供戰術建議與觀察場上局勢。「永仁基本上負責所有的訓練、比賽策略及臨場指揮。我在場邊會給他意見，但主要還是由他來做決策。只要永仁回頭請教意見，我們教練團就會盡力提供協助，確保比賽能順利拿下勝利。」
許晉哲最後強調，希望所有球員能夠把握機會，全力發揮同時保持健康。他說：「觀眾買票進場，就是為了看到精彩的比賽，因此我希望所有球員都能避免受傷，盡情展現自己的實力，也讓球迷享受比賽的樂趣。」