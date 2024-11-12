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▲林逸欣在IG透露，自己被捲入詐騙洗錢案，還跑到嘉義做筆錄。（圖／林逸欣IG）

音樂精靈林逸欣過去曾任反詐騙大使，沒想到近日卻傳出她捲入詐騙洗錢案，到底怎麼回事？原來是因為有被害人遭詐騙數萬元，贓款流入林逸欣朋友被盜的帳戶中，又碰巧林逸欣前段時間和該朋友出門，朋友有匯款到她的帳戶，一連串操作下來，她才會被誤以為是詐騙集團，讓她超級無奈，且為了澄清自己不是詐騙，還必須從台北跑到嘉義到案說明。林逸欣昨（11）日在IG貼出影片，透露近來被人提告詐騙，但她完全搞不清楚發生了什麼事情，於是打電話給負責偵查此案的偵查佐，才知道是因為有受害者被詐騙數萬元，款項流入A帳戶，接著該筆贓款又分別被匯入好幾個戶頭，其中一個剛好是林逸欣朋友的帳戶。由於林逸欣那段時間有和該名朋友一起出門，且幫對方付帳，後續朋友將錢轉帳給她，檢警一層層查下來，誤會林逸欣也捲入詐騙案中，所以她才會意外被列為詐騙嫌疑人。另外，因為被害人位在嘉義，因此她還需要自費搭車前往嘉義警局做筆錄，讓她相當無奈。搭車前往嘉義警局的路上，林逸欣也說，因為一個奇怪的戶頭匯入3000元以下的款項，導致她必須從台北前往嘉義處理，「車票錢都比這個還貴！」但幸好她以和朋友出門的照片及後續對話，證明自己並非詐騙集團。最後她再次呼籲，大家務必提高警覺小心詐騙，如果有任何問題都可以打給165反詐騙專線。