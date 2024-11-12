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立法院財政委員會日前在朝野衝突的狀況下將財劃法送出委員會，引起綠營反彈。對此，民進黨秘書長林右昌今（12）日表示，國民黨版刻意跳過水平分配，會造成縣市分配更不均衡，富者更富、窮者更窮；他呼籲國民黨懸崖勒馬、聽取縣市意見。民進黨38週年紀念系列活動「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」今於台北圓山大飯店敦睦廳開展，林右昌上午出席活動，並接受媒體訪問。針對立院財政委員會日前將財畫法送出委員會一事，林右昌批評，國民黨版的財劃法3分鐘送出委員會，內容還是癱瘓中央政府，中央的金額大概是7000億，國民黨版本一下要拿6000多億，中央剩下1000多億經費，如何照顧城鄉平衡，及投入在跨縣市、跨區域，甚至是全國的建設呢？林右昌指出，國民黨財劃法的版本，結果可能造成嚴重浪費，有些縣市拿到多一倍、五倍、十倍的預算，地方一下增加這麼多預算，有沒有辦法執行？這個答案很明顯。林右昌表示，國民黨版本最大的問題，就是從來不討論水平分配，過去藍綠執政都修過財劃法，但無法達成共識，國民黨版刻意跳過水平分配，會造成縣市分配更不均衡，富者更富、窮者更窮，應該要理性、座下來好好討論。林右昌說，財劃法修正也是踩到民主的界線、破壞國家財政運作現有機制，必須要讓更多民眾了解，財劃法修法不是在立院吵吵鬧鬧，而是影響到縣市發展及每個人的生活。林右昌提到，國民黨立委柯志恩以及高雄市議員都強烈反對國民黨團財劃法，可看出連國民黨自己都不挺；他呼籲國民黨，懸崖勒馬撤回版本，坐下來好好理性討論，更應該聽取各縣市的意見，若沒有聽取地方意見、納入各種指標，就會有失偏頗，應該要冷靜、理性，才是對所有政黨、台灣人民、各縣市，才是最好的做法。針對影像展，林右昌表示，圓山大飯店是民進黨創黨的歷史地標，透過影像展，他希望這段民主奮鬥的記憶能傳承下去，讓更多人了解民主前輩的努力成果；他強調，這不分黨派、屬於全台灣2300萬人民的共同歷史，值得珍惜並守護。林右昌提到，展場中有一張影像紀錄了今年上半年國會擴權後，無數年輕人走上街頭，發起「青鳥行動」以捍衛民主，國民黨和民眾黨假借「國會改革」之名，行擴權之實，這已踩到民主紅線。隨後憲法法庭的釋憲判決也證實，當初藍白兩黨推動的國會改革法案多數違憲，這段歷史教訓值得銘記。