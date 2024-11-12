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北檢持續追查京華城容積率弊案，今(12日)上午再度有新動作，約談菱傳媒董事長施威全到案，檢官訊問大約一小時後，施便步出法庭，接受媒體訪問，但無論媒體怎麼問，施威全全都以「我今天以證人身分出席」「請大家請教檢察官，檢察官辛苦了」等語，跳針式回應。施威全接受完訊問後，他先領完證人旅費，對媒體追問今天為何會被約談，他簡短表示「我今天是以證人身分出席，其實檢察官也辛苦了，勞師動眾的」，現場媒體追問「有捐政治獻金給柯文哲嗎？」以及「是否有出現在柯文哲的隨身碟中？」施威全均未正面回應，僅重複回答「檢察官也很辛苦，其他請各位請教檢察官，謝謝。」隨即離開台北地檢署。至於北市府前法務局長袁秀慧，檢方仍在訊問中。自檢方向北院聲請民眾黨主席柯文哲延押獲准後，後續傳喚證人約談動作不斷，包括柯文哲妻子陳佩琪、昔日心腹蔡壁如、立委黃珊珊等人，皆為過往柯文哲身邊重要親信，今早再約談相關證人，包括《菱傳媒》董事長施威全，皇昌營造董事長江程金以及北市府前法務局長袁秀慧。據了解，施威全是現任淡江大學助理教授，他是倫敦大學伯貝克法律學校博士，專研全球化和海峽兩岸協議、法規規劃、談判模擬、地方治理等，早年參加野百合學運，還發起反杜邦運動，曾任行政院中部聯合服務中心副執行長、新北市政府經濟發展局局長、陸委會簡任祕書兼主任委員辦公室主任等公職，目前為《菱傳媒》董事長，也是媒體專欄作家，他在檢廉偵辦京華城弊案期間，經常發表文章。