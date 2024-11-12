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開季至今還不知輸球是何物的騎士隊，今天作客出戰東區中段班球隊公牛，靠著當家後衛Donovan Mitchell狂砍36分8籃板，有驚無險以119：113拿下12連勝，上次有球隊能在開季就調整到最佳狀態的是2015-16賽季的勇士，豪取24連勝。騎士前役擊敗籃網，成為史上第12支11連勝球隊，且這11隊全都打進季後賽，也有3隊最終贏得總冠軍，讓騎士前景備受看好，許多人也將這顯赫戰績歸功於新任教頭Kenny Atkinson。騎士今天挑戰成為史上第7支開季12連勝球隊，但公牛也沒要讓對手輕易完成目標，首節雙方你來我往，騎士以34：35小幅落後，次節戰況依舊拉鋸，公牛靠著明星後衛Zach LaVine在最後37秒砍進三分球，率隊維持65：66領先。騎士主將Mitchell上半場就轟下25分，第二節還秀了360度轉身上籃，隨後和隊友興奮慶祝，下半場他繼續帶領騎士殺出重圍，終於在第三節結束以93：92反超。決勝節最後5分鐘，兩隊108平手，騎士靠著團隊之力攻下一波7：3取得領先，公牛靠中鋒Nikola Vucevic在籃下苦撐，接著LaVine上籃將落後縮小到2分差，只是下個回合他對Mitchell犯規，Mitchell兩罰俱中，在比賽倒數17.4秒時再度拉開4分領先，而最後公牛後衛Coby White未能砍進三分球只能飲恨。今天兩隊都展現團隊火力都有6人得分上雙，騎士以Mitchell的36分8籃2助攻為最佳，Darius Garland貢獻17分，替補群貢獻39分；公牛則是先發5人火力平均，LaVine拿下最高26分6助攻。此役過後騎士以12勝0負繼續站穩東區榜首，值得一提的是，上次有球隊達到12連勝要追溯到2015-16賽季，勇士24連勝，最終打進總冠軍賽，輸給當時由「詹皇」LeBron James領軍的騎士。