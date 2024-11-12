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▲科技執法強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等違規行為進行取締。（圖／台中市警局提供，2024.11.12）

台中市目前有41處路口進行科技執法，市警局今宣布，新建置27處科技執法，將於今年12月1日起正式執法。特別的是，光是日前發生公車撞死東海大學女生的台中火車站前，附近的東西南北區就有11處，占了4成。台灣大道則有4處，分布在五權、民權、河南、工業一路等路口。台中市目前有41處路口科技執法，今年1至10月舉發8萬2,839件交通違規，占所有件數161萬2,814件的5.1%，市警局表示，科技執法後，事故件數較去年同期下降近3成，有效改善路口交通安全，新建置的27處路口科技執法，預計今年12月1日正式執法。市警局表示，新建置27處路口的設備地點，是根據本市車禍統計數據，從本市百大易肇事路口和各分局前十大易肇事路口考量進行規劃，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規進行取締。市警局長李文章表示，設置科技執法設備是未來的趨勢，主要目的不是開罰單，而是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低交通事故發生。