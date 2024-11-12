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▲新住民心力量廣播節目將播出。（圖／移民署提供）

▲海巡署中部分署招募員張奕璋(左)介紹海巡工作及徵才資訊。（圖／移民署提供）

▲參與民眾合影。（圖／移民署提供）

移民署嘉義市服務站辦理家庭教育暨法令宣導課程，推廣各項新住民照顧服務措施，鼓勵新住民及新二代踴躍參與。另外也邀請海巡署中部分署招募員介紹海巡工作及徵才資訊，歡迎有志青年加入維護海域安全的行列。移民署致力推動新住民照顧服務措施，例如：新住民及子女築夢計畫提供最高10萬元的築夢獎金，築夢地點不限國內外，報名期間至今年11月25日止，鼓勵新住民朋友踴躍參加；另新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫提供證照獎勵金、優秀及清寒獎(助)學金，金額2,000元至5萬元不等。今年也推出新住民就業友善職場計畫，於新住民培力發展資訊網設置「新住民就業友善職場專區」，提供新住民家庭覓職的助力。此外，移民署為減少新住民的資訊落差，自今年10月18日起，每週五、六下午2時，於警察廣播電台(FM104.9)播出「新住民心力量」廣播節目，歡迎大家踴躍收聽，輕鬆掌握新住民重要資訊。即日起至 114 年 4 月 30 日止，居住在台灣地區的節目聽眾於收聽後，線上填寫節目滿意度問卷，就有機會抽中 iPhone 16 (128G)或全聯禮券1,000元。有關新住民照顧服務措施可至新住民培力發展資訊網查詢。我國四面環海，對海疆事務認識不可少，為增進新住民朋友對海巡工作的認識，活動特別邀請海巡署中部分署招募員張奕璋宣導海巡署的工作內容、徵才條件與福利待遇。張奕璋強調，海岸巡防是國家安全的一環，海巡署的核心任務包含維護漁權、救生救難、海域治安、海洋事務及海洋保育，歡迎新住民及新二代加入海巡署行列，共同成為海巡「新」伙伴。嘉義市服務站主任黃艶薰表示，新住民朋友若有入出境、通譯協助、醫療衛生等問題，歡迎撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線「1990」，1通電話、3方通話及7種語言協助解決各類問題。新住民及新二代是台灣社會持續進步的新力量，移民署透過各項照顧服務措施，與新住民朋友共同成長茁壯，創造多元文化的共融、共好社會。