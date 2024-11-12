降溫還是要吃冰！7-11霜淇淋推出新吃法，11月13日起只要加5元，即可用5元加價巧克力飛燕煉乳一條，「香蕉牛奶雪淋霜」秒變巧克力香蕉聖代。此外，7-11酷聖石複合店推出新口味「檸檬起司霜淇淋」，每月10日都有限定10元多一支優惠活動。
7-11霜淇淋升級新吃法來了，自11月13日起買霜淇淋可用5元加購「巧克力飛燕煉乳」一條。加入「Binggrae香蕉牛奶雪淋霜」霜淇淋，就會瞬間化為巧克力香蕉聖代。霜淇淋活動期間每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付享霜淇淋第2件半價優惠。
此外，7-11酷聖石複合店陸續推出酷聖石霜淇淋新口味，「檸檬起司霜淇淋」11月13日起正式開賣，濃郁酷聖石奶香、鮮榨檸檬汁、鹹香起司，完美平衡三重奏，每一口都能享受到檸檬的清新與起司的濃郁，宛如檸檬乳酪蛋糕般綿密入口，絕對是最濃厚的冬季甜點。
每月10日還有酷聖石霜淇淋第二件10元優惠；11月13日起至2025年1月7日推出期間的每周五六日，霜淇淋全口味使用icash 2.0或icash Pay支付享第2件半價優惠。酷聖石霜淇淋門市限定，線上一鍵查詢離你最近的門市。
全家則是自11月13日起，陸續推出13款香氣濃郁、鹹甜皆有的「濃郁起司饗宴」，讓起司控可以從早吃到晚。早餐時段推出4款起司麵包，首推「黑金起司鹽可頌」、「辣傑克乳酪小土司、「起司乳酪蛋糕麵包」、勁辣十足的「勁辣老司雞麵包」等鹹起司麵包供消費者選擇。
起司控也不能錯過起司系列下午茶，首推與PABLO聯名的「起司杯子蛋糕」，經典柔軟的杯子蛋糕加入高熔點起司碎，增添起司風味及口感；「冰心乳酪條」以QQ麻糬皮包入濃郁乳酪條，口感層次豐富，；還有濕潤滑順的「巴斯克乳酪蛋糕」、有著雙重起司內餡的「半熟起司塔」、鹹甜好滋味的「香濃起司鬆餅」，以及完美呈現法式布丁風味的「SAKImoto 起司布丁雪糕」。
最後，網友好評起司商品再回歸，包含微波後拉絲感十足的「多重起司貝果堡」、口口都是餡的「瘋狂起司三明治」以及喝得到溫暖的「起司牛奶鍋」等。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，7-11酷聖石複合店陸續推出酷聖石霜淇淋新口味，「檸檬起司霜淇淋」11月13日起正式開賣，濃郁酷聖石奶香、鮮榨檸檬汁、鹹香起司，完美平衡三重奏，每一口都能享受到檸檬的清新與起司的濃郁，宛如檸檬乳酪蛋糕般綿密入口，絕對是最濃厚的冬季甜點。
每月10日還有酷聖石霜淇淋第二件10元優惠；11月13日起至2025年1月7日推出期間的每周五六日，霜淇淋全口味使用icash 2.0或icash Pay支付享第2件半價優惠。酷聖石霜淇淋門市限定，線上一鍵查詢離你最近的門市。
全家則是自11月13日起，陸續推出13款香氣濃郁、鹹甜皆有的「濃郁起司饗宴」，讓起司控可以從早吃到晚。早餐時段推出4款起司麵包，首推「黑金起司鹽可頌」、「辣傑克乳酪小土司、「起司乳酪蛋糕麵包」、勁辣十足的「勁辣老司雞麵包」等鹹起司麵包供消費者選擇。
起司控也不能錯過起司系列下午茶，首推與PABLO聯名的「起司杯子蛋糕」，經典柔軟的杯子蛋糕加入高熔點起司碎，增添起司風味及口感；「冰心乳酪條」以QQ麻糬皮包入濃郁乳酪條，口感層次豐富，；還有濕潤滑順的「巴斯克乳酪蛋糕」、有著雙重起司內餡的「半熟起司塔」、鹹甜好滋味的「香濃起司鬆餅」，以及完美呈現法式布丁風味的「SAKImoto 起司布丁雪糕」。
最後，網友好評起司商品再回歸，包含微波後拉絲感十足的「多重起司貝果堡」、口口都是餡的「瘋狂起司三明治」以及喝得到溫暖的「起司牛奶鍋」等。