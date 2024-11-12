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一名聯發科王姓工程師，4年前在寒舍艾美酒店泳池游完泳後，突然身體不適，緊急送醫後仍然宣告不治，王姓工程師的家屬提告寒舍集團董事長蔡伯翰等人過失致死罪嫌，檢方不起訴確定，不過王男父母向寒舍、職員、富邦產險等提告民事求償共2566萬餘元，一審判決王的父母敗訴，案經上訴，台灣高等法院認為無理由，應予駁回。可上訴。2020年7月29日晚間，王姓工程師到寒舍艾美的游泳池游泳，不幸猝死。家屬認為，當時王男曾兩度向櫃台求救，飯店沒作為才導致王男延誤就醫，錯失搶救黃金時間，控告泳池救生員、飯店櫃台人員、經理、酒店負責人蔡伯翰9人過失致死罪嫌。檢方調查認為，當時救生員等酒店人員，已注意到王男有喘不過氣問題，並表明可協助就醫，王男第一時間曾拒絕，還能主動表明要去醫院，沒有人能預判之後王會因心肌梗塞暈倒，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴，家屬提再議後被高檢署駁回確定；王的父母向法院聲請交付審判也被裁定駁回。民事部分，王的父母提告主張，酒店當天醫護室關閉，沒有醫護人員排班，游泳池也沒有高腳救生椅等，酒店職員也沒有及時發現兒子異樣、未使用AED、叫救護車等，延誤就醫導致兒子死亡，家屬向蔡伯翰、寒舍等他們認定有賠償責任的被告，共求償2566萬多元，但蔡男等人均以沒有因果關係為由，拒絕賠償。一審認為，無從認定職員有惡意拖延、延誤就醫的狀況，且寒舍艾美雖有未遵守游泳池管理規範的缺失，但此缺失與王的死亡沒有因果關係，至於其餘王的父母主張的缺失均不可採，判決王的父母敗訴。案經上訴，家屬減縮求償金額為2036萬8182元。高院指出，王男表示身體不適後，酒店員工即在旁照料，但身體狀況時好時壞，對於是否就醫態度反覆，且員工非專業醫護人員，無法判斷為急性心肌梗塞，在王男確定搭乘計程車就醫後，也立即安排就醫，沒有拖延；另王男是離開游泳池後昏迷，與救生員職務無關。且事故發生時，寒舍艾美酒店在游泳池處，有合格救生員執行職務，游泳池未設置高腳救生椅，與王死亡無關；在飯店管理上，寒舍艾美酒店除備有簡易外傷用藥品及器材外，也有制定緊急處理流程、設置AED設備、安排員工接受急救課程等訓練。王昏迷倒地時，員工也為王施作CPR、操作AED，認為王的父母求償無理由，再度判決敗訴。