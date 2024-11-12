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▲為了讓更多粉絲可以進場，郭富城演唱會再度宣布釋票。（圖／小美工作室提供）

「舞台王者」郭富城近日展開全新巡演「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」，睽違5年將在今年12月27、28、29日回歸台北小巨蛋，一連開3場演唱會，和台灣歌迷相聚。不過演唱會門票在開賣當天就秒殺，讓許多沒有順利買到票的歌迷相當扼腕，直呼「怎麼都搶不到！」寵粉的郭富城看到歌迷的心聲，寵粉的他和主辦單位商量後，決定將原本保留給贊助唱商的座位限量釋出，希望有更多粉絲可以共襄盛舉，保留席座位將在明（13）日釋出。郭富城年底將在台北小巨蛋一連唱三場，這次演唱會自開賣以來票房熱銷，不僅開賣當天就售完，偶爾釋出的零星票券也被粉絲迅速搶購一空，讓許多未能成功購票的粉絲感到遺憾，直呼「一猶豫機會就沒了」。為了回饋台灣粉絲的熱情支持，郭富城的經紀公司特別與台灣主辦單位合作，將部分原本保留給贊助廠商的座位限量釋出，讓更多粉絲有機會親臨現場，見證這場難得的視聽震撼演唱會。主辦單位表示，保留席位將於11月13日中午12點於udn售票網釋出，粉絲們務必把握最後搶票機會，欣賞舞台王者突破舞台視野的 ICONIC 頂級製作。而郭富城日前來台宣傳時，也感性表示，台灣是他的音樂事業的起點，對他來說，每次台灣巡演也是特別充滿感動，因此今年 ICONIC 全新巡演的首站選擇台灣，他也特別精心準備充滿回憶殺的經典曲目和臺灣粉絲分享，包括《對你愛不完》、《我是不是該安靜地走開》等經典金曲，期望在演唱會上能與粉絲一同合唱、重溫一起走過的感動。郭富城目前也為了演唱會投入密集排練，並承諾將以最完美的表演回饋粉絲的支援。