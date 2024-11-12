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▲《我推的孩子》真人版電影海報出爐，成年阿奎亞由男星櫻井海音（大圖）飾演。（圖／集英社・2024 映画【推しの子】製作委員会）

▲《我推的孩子》女主角星野愛由齋藤飛鳥飾演，她也是龍鳳胎劇中的媽媽。（圖／【推しの子】ドラマ&映画公式YouTube）

▲阿奎亞由櫻井海音飾演，是醫師吾郎的轉生，將找尋殺死星野愛的真兇，替她報仇。（圖／【推しの子】ドラマ&映画公式YouTube）

由集英社《週刊YOUNG JUMP》於2020年開始連載的日本漫畫《我推的孩子》出刊初期飽受好評，後來播出動畫版也獲得熱烈反響，雖然結局還沒曝光，但真人版影集、電影都已開拍，今（12）日電影版正式預告、海報也終於出爐，成年的龍鳳胎阿奎亞、露比分別由櫻井海音、齊藤渚飾演，神還原的動漫的妝造讓粉絲超級期待，大讚「品質太高了吧」，電影確定在12月20日於日本上映。《我推的孩子》漫畫原作是日本知名作家赤坂明，繪畫找來《人渣的本願》作家橫槍萌果代筆，兩人協手合作創造全新熱度，讓《我推的孩子》關注度極高，目前將推出一口氣推出影集及電影。影集由亞馬遜的Prime Video全球獨家播出，11月28日晚上9點（日本時間）上線，總共改編成8集，電影版則將在12月20日上映，由日本東映影業發行。4個月前製片方首度公開關於角色的前期預告，被殺死的女偶像星野愛由26歲女星齋藤飛鳥飾演，她曾是日本偶像團體乃木坂46的一員，演起人氣女偶像得心應手，片中預計還有唱跳場面，讓死忠粉絲超級期待。今日90秒的電影正式預告也在上午6點出爐，可以一窺更多角色的扮相。其中，金髮龍鳳胎髮色雖然不如漫畫中金光閃閃，但也很貼合角色定位，眼裡的星光同樣還原度極高，讓粉絲超級期待。大家看了也紛紛留言討論，「居然比動畫結局更早推出」、「阿奎亞的演技感覺很不錯」、「看完預告已經在期待上映了」、「真人版品質也太高了吧」、「希望結局跟漫畫不要一樣」。