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▲蘇打綠不僅在明年準備登上小巨蛋，日前也發行復刻專輯，銷量突破7萬張。（圖／緒風提供）

蘇打綠昨（11）日驚喜發布2025年世界巡演海報，且不僅透露明年2月22、23 日將在台北小巨蛋開唱，更計劃開展七大城市的故事線，將解鎖柏林、東京、倫敦等地，並預告各站演出內容將因應城市特色量身定制，讓蘇打綠的二十年旅程再創無與倫比的「七刻」。為了這趟「二十歲最後巡禮」，蘇打綠找回「池堂影夜」演唱會的國際製作陣容，包括與Muse、Beck、Childish Gambino長期合作的製作團隊，更加入曾協助Coldplay、Glass Animals、PJ Harvey的視覺藝術團隊，再加上德國管弦樂的前期錄音製作，整場演出總共動員了近300名來自世界各地的藝術家，攜手打造專屬於蘇打綠的奇幻空間，且舞台搭建與硬體設備細節繁複、耗時耗工，光是舞台就需花上五天時間搭建，也因此台北小巨蛋僅有兩場演出空間。一路走來始終如一的蘇打綠，這了粉絲權益，這次小巨蛋演唱會全場採實名制，且求黃牛勿擾、欲購票者需參與答題，全數正確者方可購票，演唱會門票正式開賣將在11月29日中午12點於拓元售票系統開跑，星展銀行卡友可享受提前購票福利（卡友權益僅限台灣地區），於11月28日中午12點起限時12小時優先購票。此外，蘇打綠韋瓦第計畫第三張復刻專輯《秋：故事（蘇打綠版）》在11月8日正式發行，銷量創下自身新高，突破7萬張，當日同步推出的MV〈我好想你（蘇打綠版）〉，以短篇小說般的影像風格，將每個街角的思念化成動人故事。歌曲中深刻的思念之情，承載聽眾對蘇打綠的殷切等待，湧入百則感性留言：「想念的人在螢幕上怎麼辦，好想趕快聽到蘇打綠演唱會！」、「情緒飽滿到想哭，我好想趕快現場見到你們。」、「等不及台北小巨蛋了！」這些期盼在今日宣布台北小巨蛋場次之後終獲實現。演出地點：台北小巨蛋演出日期：2025年2月22日、2月23日售票系統：拓元售票系統售票方式：購票採實名制，答題正確者，每人每場限購4張票價：5380／4980／4380／3880／3380／2880／2380／1880／800售票日期：➡︎ 星展銀行卡友優先購票：11月28日（四）中午12點至晚上23點59分（限區限量售完為止，卡友權益僅限台灣地區。）➡︎ 正式全面開賣：11月29日（五）中午12點