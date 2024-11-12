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▲醫師蕭偉成提醒，服用膠囊狀藥物時，要記得配至少200C.C的水喝下，避免藥物黏貼食道引起發炎潰瘍。服藥後也別立即躺平，應該暫時保持站著或坐著。（圖／阮綜合醫院提供）

一名22歲張姓女大生因胸口中央部位疼痛，並有打嗝等不舒服症狀，前往醫院就診，經醫師問診檢查後發現，原來女大生因為臉上的青春痘，有服用抗生素膠囊錠劑，但服藥都只喝一、兩口水，導致膠囊藥物黏附在食道壁上，因而造成黏膜潰瘍。阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成指出，女大生就醫時主訴近一週以來胸口中央部位疼痛，並有打嗝，上腹不舒服的症狀。進一步問診後了解，張女因為臉上的青春痘，近期有服用皮膚科診所開立的抗生素膠囊錠劑，服藥時配水都只喝一、兩口。經內視鏡檢查發現，女大生食道的中段有一個不規則形狀表淺性潰瘍，是造成她不適症狀的原因。醫師蕭偉成研判應該是配水喝下太少，導致膠囊藥物黏附在食道壁上造成黏膜發炎或者潰瘍。因此開立胃乳片修復傷口，約兩週後即可痊癒。蕭偉成指出，藥物引起的食道炎或食道潰瘍，比較常見是服用「膠囊藥」時配喝太少水造成的，特別是「抗生素」和「止痛藥」一類的膠囊藥錠劑被吞下後難以被水溶化，此時配服下的水喝太少，反而容易使膠囊黏附在食道黏膜上，進而造成「胸痛」、「吞嚥疼痛」、「吞嚥困難」等症狀，醫師一般以內視鏡、胃鏡檢查作為診斷工具。蕭偉成提醒，某些藥物對食道黏膜的刺激不小，無論是小孩服用藥粉，或成人、年長者服用膠囊狀藥物如抗生素、阿司匹靈或健康食品時，都要記得配至少200C.C的水喝下，吞服的藥物才不會卡喉嚨食道，避免藥物黏貼食道引起發炎潰瘍。服藥後也別立即躺平，應該暫時保持站著或坐著，好讓藥物順利到達胃裡。此外，若服藥後出現吞嚥疼痛、胸悶胸痛等不適症狀，應盡速就醫檢查。