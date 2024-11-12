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▲香肩辣妹、爆乳辣妹送客照曝光。（圖／王鴻薇提供）

▲衛福部前次長王必勝被拍到出席同場。（圖／王鴻薇提供）

衛福部前部長陳時中、前次長王必勝又陷桃色風波！國民黨立委王鴻薇今（12）日踢爆，陳時中、王必勝今年8月6日出席一個場合，會後陳被拍到與香肩美女比肩而出，最後幾名女性還站成一排送客，王鴻薇大酸，「重情重義重粉味」。王鴻薇指出，陳時中果真是王必勝永遠的長官，即便兩人已經離開衛福部，還是飯局不斷，只是這飯局中談的是什麼，與王必勝詭異的職涯有沒有關係？都讓人相當質疑。王鴻薇提及，根據爆料人提供的照片，今年8月6日晚間．時任中華開發資本公司副總王必勝、行政院政務委員陳時中、開發金控集團高階主管，在台北市信義區基隆路一段333號34樓「世貿名人坊」餐敘，會後陳時中更被拍到與香肩美女比肩而出，最後她們還站成一排送客，重情重義重粉味。王鴻薇提到，過去民進黨這種派門神的風氣一直都有所聞，過去也曾發生過，可寧衛能源找來了現任公共工程主任委員陳金德擔任董事長，準備投資40億，在桃園用廢棄物發電，本來不被允許，沒想到陳金德幾個月後就離職，經濟部就召開會議，明確要求桃園市府配合中央，以專案入園方式核准可寧衛進入桃科設SRF廠，可見門神真的很重要。王鴻薇說，過去她就質疑，王必勝去中華開發既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？也提醒各界，他恐怕是要當門神，尤其他這次的職涯之詭異，真的不能讓人不起疑。王鴻薇說，今年5月9日中華開發資本與財團法人工業技術研究院為加速台灣生醫產業創新發展「生醫創新跨域合作平台」，結果5月底就傳出王必勝轉任副總，8月份王必勝揪了這一攤飯局後，沒想到10月17日王必勝突然請辭，到底是任務完成？還是真的不適任？令人質疑。